NBA | un buon Gallinari s’infrange su Anthony Davis | il VIDEO di Pelicans-Clippers

NBA : Boston - buona la prima! Ai Sixers non basta un super Ben Simmons : Boston Celtics-Philadelphia 76ers 105-87 Finisce con una tripla dall'angolo " la prima in maglia Celtics " e la standing ovation del pubblico di Boston la partita di Gordon Hayward, l'osservato ...

Buone notizie per tutti i fan NBA : il calendario della nuova stagione è scaricabile sul proprio smartphone! : Buone notizie per i fan europei del basket NBA: gli appassionati potranno scaricare e sincronizzare il calendario della nuova stagione con quello dei propri smartphone, per non perdersi nemmeno una partita L’NBA ha lanciato una nuova funzionalità che permette ai fan europei di scaricare il calendario della prossima stagione NBA direttamente sul proprio telefono. Con l’inizio della stagione NBA 2018-19 programmata per il 16 ottobre, la ...

Preseason NBA - Phila batte Dallas : un buon Doncic - ma il dominatore si chiama Joel Embiid : Preseason NBA, Redick miglior marcatore dell’incontro tra Dallas e Philadelphia, ottima prova per Joel Embiid Joel Embiid padrone sotto canestro nell’incontro di Preseason NBA che ha visto di fronte Dallas e Philadelpia in terra cinese. I Sixers hanno vinto 120-114 al termine di una gara con diversi spunti interessanti. Il centro di coach Brown ha messo a segno una doppia doppia da 22 punti e 10 rimbalzi, senza storia la lotta ...

Preseason NBA – Buona la prima per i Clippers di Gallinari - ko Nets e Bulls : i risultati della notte : I risultati della notte della Preseason NBA: ko per Nets, Chicago Bulls, Thunder e Minnesota. Vincono Knicks, Bucks, Pistons e Clippers Nella notte è andato in scena un altro capitolo della Preseason NBA. prima che la stagione regolare inizi, ad animare la nottata delle partite in programma il derby di New York tra Nets e Knicks, in cui a trionfare sono stati Kevin Knox e compagni. Nonostante l’assenza per infortunio di Kristaps ...

NBA - Leonard in campo con i Raptors dopo 9 mesi di stop : subito buona intesa con Lowry : Kawhi Leonard è tornato in campo dopo 9 lunghi mesi di stop, lo ha fatto stanotte con la nuova maglia dei Toronto Raptors NBA, Kawhi Leonard è tornato in campo dopo 9 mesi di assenza, stavolta senza la maglia dei San Antonio Spurs addosso. L’ala si è trasferita a Toronto durante la calda estate di mercato NBA, in cambio di Demar DeRozan finito alla corte di Popovich. Come detto, stanotte è andata in scena la prima di Leonard con i ...

NBA - buona la prima : i 'secondi esordi' di Markelle Fultz e Gordon Hayward : Uno ha vinto, l'altro ha perso ma nel post-partita, a sentire le loro prime dichiarazioni, l'esordio in prestagione viene archiviato sia da Markelle Fultz che da Gordon Hayward come un successo. ...