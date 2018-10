NBA – Infortunio Kris Dunn | brutta tegola per i Bulls | ecco i tempi di recupero

NBA – Infortunio Cousins - i Golden State Warriors rilasciano un nuovo comunicato : ecco la situazione : I Golden State Warriors hanno rilasciato un comunicato riguardante le condizioni di DeMarcus Cousins e il suo recupero dall’Infortunio al tendine d’Achille: ecco le novità Nonostante il roster a dir poco eccezionale, con il quale sono diventati campioni NBA per due anni consecutivi, i Golden State Warriors sono riusciti a piazzare uno dei migliori colpi del mercato estivo: aggiungere, da free agent, DeMarcus Cousins alla ...

NBA – Infortunio Kevin Knox – Tremano i New York Knicks : ecco i tempi di recupero : Infortunio Kevin Knox, il giovane rookie dei New York Knicks si fa male alla caviglia sinistra: previste diverse settimane di stop Periodo non di certo fortunato per i New York Knicks, particolarmente sotto il profilo degli infortuni. Perso Porzingis per tutto l’anno, la franchigia della Grande Mela dovrà fare a meno anche di un altro giovane talento. Nel corso della partita contro i Boston Celtics infatti, Kevin Knox si è procurato un ...

NBA – Russell Westbrook vicino al rientro dopo l’infortunio : ecco quando potrebbe tornare in campo : Russell Westbrook vicino al rientro dopo l’infortunio: il cestista dei Thunder potrebbe tornare per la sfida contro i Kings di domenica notte Inizio di stagione complicato per gli Oklahoma City Thunder che si sono torvate ad affrontare Warriors e Clippers nelle prime due uscite di regular season rimediando, entrambe le volte, due sconfitte. OKC ha dovuto fare a meno di Russell Westbrook nelle prime giornate, fuori per infortunio. Il ...

NBA - che accoglienza per Hayward dopo l’infortunio shock : ovazione in quel di Boston [VIDEO] : Gordon Hayward si è di fatto dovuto “ri-presentare” ai tifosi dei Boston Celtics dopo aver saltato l’intera stagione scorsa Gordon Hayward è stato ‘eletto’ il giocatore più sfortunato della passata stagione, saltata interamente a seguito di un infortunio pauroso avvenuto durante la prima gara in quel di Boston con la maglia dei Celtics. Il cestista ex Utah non ha però mollato, lottando per tutta la passata ...

NBA – Infortunio Dwight Howard : problema alla schiena - rischia di saltare l’esordio stagionale : problema alla schiena per Dwight Howard: il centro dei Washington Wizards rischia di saltare l’esordio stagionale contro Miami Dwight Howard è stato uno dei colpi più interessanti del mercato NBA. L’ex centro degli Hornets ha scelto di accasarsi ai Washington Wizards, prendendo il posto lasciato libero da Marcin Gortat. C’è tanta curiosità per vedere in che modo ‘Superman’ si adatterà a Wall, Beal e al resto della franchigia capitolina, ...

NBA – Infortunio Dejounte Murray - paura nella notte per i San Antonio Spurs! : Infortunio per Dejounte Murray nella notte: il playmaker degli Spurs accusa un problema al ginocchio destro ed è costretto a lasciare il campo Grande paura per tutti i fan dei San Antonio Spurs per quanto accaduto nel match di preseason della notte contro i Rockets. Il playmaker nero-argento, Dejounte Murray, ha subito un Infortunio al ginocchio destro durante una penetrazione. Il ragazzo ha avvertito un forte dolore, tanto che lo staff ...

NBA - i Bulls perdono Lauri Markkanen : ai box due mesi per un infortunio al gomito : Aveva lavorato molto in estate, aveva aggiunto al suo corpo quasi 8 chili di muscoli, sembrava essersi presentato al via in grandissima forma: e invece prima ancora di mettere piede in campo Lauri ...

NBA – Brutta tegola per i Chicago Bulls! Infortunio per Lauri Markkanen : ecco i tempi di recupero : Infortunio al gomito per Lauri Markkanen, il talentino dei Chicago Bulls salterà la parte iniziale della regular season Brutta tegola per i Chicago Bulls a poco più di due settimane dall’inizio della regular season 2018-2019. I ‘Tori’ dovranno fare a meno del sophomore Lauri Markkanen, infortunatosi al gomito durante l’allenamento di giovedì. Quella che sembrava una semplice botta si è rivelata essere un problema ...

NBA – Infortunio Harris Barnes : brutta tegola per i Mavericks a poche settimane dell’inizio della regular season : Brutto colpo in vista dell’inizio della regular season per i Dallas Mavericks: la franchigia texana perde Harrison Barnes per Infortunio Brutto colpo per i Dallas Mavericks a poche settimane dall’inizio della stagione NBA. Harrison Barnes ha rimediato un Infortunio al ginocchio che lo costringerà a saltare la preseason. Come si legge su The Athletic, l’ex Golden State Warriors si è infortunato al tendine del ginocchio nel ...

NBA – La strana ammissione di Porzingis che preoccupa i Knicks : “infortunio? Non esistono tempi di recupero” : Kristaps Porzingis ha rilasciato delle particolari dichiarazioni in merito al suo infortunio, spiegando che, dopo 7 mesi di stop, non è ancora in grado di sapere la data certa del suo rientro Lo scorso febbraio, Kristaps Porzingis si è infortunato al legamento crociato sinistro, durante una partita contro i Milwaukee Bucks. Il lungo lettone è stato costretto a saltare tutta la restante parte di stagione e si trova tutt’ora alle prese ...

NBA - Kristaps Porzingis rischia di saltare tutta la stagione causa infortunio? : Kristaps Porzingis è tornato a New York e questa è già una notizia. Dopo tanti mesi passati a casa in Lettonia , e in giro per l'Europa, a fare riabilitazione, nelle scorse ore il n°6 dei Knicks si è ...

NBA - i Celtics pronti a stupire col ritorno di Hayward : “sono pronto! Non ho mai rivisto l’infortunio-shock” : Gordon Hayward non ha mai voluto rivedere le immagini dell’infortunio che lo ha visto protagonista nella passata stagione, la prima ai Celtics I Boston Celtics sono pronti a tornare in campo, con ambizioni enormi in vista della stagione che sta per iniziare. Nella passata annata infatti, i Celtics di coach Stephens sono stati costretti a giocare la finale di conference senza Irving ed Hayward. Adesso però si volta pagina e ad Est, ...

NBA - infortunio alla mano per Devin Booker : a rischio l'inizio della stagione : Devin Booker dovrà operarsi nelle prossime ore alla mano per rimettere a posto il legamento infortunato; una pessima notizia per i Suns a ridosso dell'inizio della nuova stagione. A Phoenix infatti ...