NBA – Anthony Davis prende in giro Gallinari | “è troppo basso per marcarmi” VIDEO

Mercato NBA – Anthony Davis spaventa i Pelicans : il rinnovo non è poi così sicuro : Il rinnovo di Anthony Davis con i New Orleans Pelicans potrebbe non essere così sicuro: ‘The Brow’ potrebbe rinunciare a 70 milioni per giocare in una contender In queste prime uscite stagionali, Anthony Davis sta letteralmente dominando su ungo parquet nel quale mette piede. Il centro dei Pelicans continua il suo percorso di crescita, mostrando grandi miglioramenti partita dopo partita, ma soprattutto margini di crescita senza limiti. Una ...

NBA - un buon Gallinari s’infrange su Anthony Davis : il VIDEO di Pelicans-Clippers : Danilo Gallinari da 24 punti, ma non bastano per superare Anthony Davis ed i suoi Pelicans ancora vittoriosi nella notte di gare NBA Sconfitta per i Clippers di Danilo Gallinari. La franchigia di Los Angeles perde 116-109 contro i Pelicans allo Smoothie King Center di New Orleans subendo il secondo ko stagionale in Nba dopo quattro partite. A spingere al successo i Pelicans, 3 vittorie all’attivo, Anthony Davis autore di 34 punti e ...

NBA – Carmelo Anthony bacchetta i Rockets : “abbiamo difeso male - ecco cosa è andato storto” : Carmelo Anthony, alla prima (dalla panchina) con i Rockets, ha qualcosa da ridire sul sistema difensivo della squadra Accolto con un lungo applauso dal pubblico di Houston, Carmelo Anthony sembra essersi messo al servizio degli Houston Rockets, entrando per la prima volta in carriera dalla panchina, nell’esordio stagionale con la franchigia texana. Nonostante questo però, i Rockets sono andati in contro ad una sonora sconfitta, ...

NBA – I Pelicans blindano Anthony Davis : “non lo scambiamo neanche per Beyoncè” : I New Orleans Pelicans blindano Anthony Davis: coach Gentry ritiene ‘The Brow’ intoccabile, anche se gli offrissero Beyoncè La nuova regular season NBAA è ormai alle porte e i New Orleans Pelicans guardano al nuovo campionato con fiducia. La franchigia delle Louisiana punta ad un piazzamento nei Playoff e per farlo si affiderà ad Anthony Davis. Il big man di NOLA, che qualche giorno fa si è proclamato il miglior giocatore della ...

NBA – Caos Timberwolves - Karl-Anthony Towns si sfoga : “ci stanno umiliando - adesso basta” : Karl-Anthony Towns si sfoga dopo la pessima preseason dei Minnesota Timberwolves: la stella della franchigia alza la voce La preseason dei Timberwolves è stata tutt’altro che positiva. La franchigia del Minnesota ha totalizzato 1 vittoria e 4 sconfitte consecutive, subendo 143 punti dai Bucks nell’ultima sfida. Qualcuno dirà che ‘sono solo amichevoli’, ma i brutti risultati, uniti alla questione legata alla cessione ...

NBA – Anthony Davis la tocca piano : “sono il miglior giocatore della lega! LeBron e Durant? Il mio gioco è unico” : Anthony Davis alza la voce e lancia una sfida a tutta la lega: la stella dei Pelicans si autoproclama il miglior giocatore della lega Mancano sempre meno giorni all’inizio ufficiale della stagione NBA 2018-2019. Le squadre hanno preso forma, la preseason ha regalato i primi verdetti e adesso saranno i match ufficiali a dare il loro, inesorabile giudizio. Nei pochi giorni che mancano allo start della regular season, c’è spazio ...

NBA - Karl-Anthony Towns : 'Possiamo perdere - ma non farci mettere in imbarazzo in questo modo' : C'era grande attesa a Milwaukee per l'arrivo dei Minnesota Timberwolves " non tanto per il risultato della partita in sé, quanto per la risposta, in campo e fuori, dei T'Wolves dopo il tumultuoso ...

Preseason NBA – Anthony Davis non riesce a fermare i Raptors - gli Utah Jazza mandano al tappeto i Sacramento Kings : Solo due partite nella notte italiana: Toronto Raptors e Utah Jazz vincono rispettivamente contro New Orleans Pelicans e Sacramento Kings Lo spettacolo dell’Nba è iniziato! In attesa della stagione regolamentare, i campioni della palla a spicchi americana si sfidano in interessanti amichevoli di Preseason, utili per provare schemi e in particolar modo creare confidenza e maggiore complicità nelle squadre ‘stravolte’, che ...

NBA - Chris Paul : "Anthony? Uno dei migliori di sempre - basta mancargli di rispetto!' : Non basta aver segnato più di 25.00 punti in carriera, aver disputato 10 All-Star Game, essere stato capocannoniere NBA , nel 2003, e aver vinto il titolo NCAA e tre medaglie d'oro olimpiche con la ...

NBA - Carmelo Anthony rinuncia a una tripla e si scusa con D'Antoni : 'Colpa mia' : A Houston, si sa, i tiri da due punti presi fuori dall'area vengono evitati come la peste. Negli ultimi sei anni i Rockets si sono sempre confermati come la squadra che tenta meno tiri dalla media ...

Media Day NBA – L’apertura di Carmelo Anthony : “io dalla panchina? Aiuterò i Rockets a vincere in ogni modo” : Durante il Media Day dei Rockets, Carmelo Anthony ha aperto alla possibilità di ricoprire il ruolo da sesto uomo in casa Houston Gli Houston Rocekts sembrano essere la prima, se non l’unica vera squadra (forse insieme ai Celtics) in grado di poter porre fine al dominio dei Golden State Warriors. Già l’anno scorso Harden e compagni ci andarono vicini, fermandosi solo alle Finali di Conference. Quest’anno però, c’è un dettaglio in più da non ...

NBA - Anthony e i nuovi Rockets : 'Conosco il mio ruolo - voglio vincere il titolo' : A un passo dal battere gli Warriors ci sono arrivati, ma non sempre basta fermarsi a pochi metri da un'impresa per sentirsi soddisfatti. Lo sanno bene a Houston, fermati da un infortunio di troppo di ...

Mercato NBA – Karl-Anthony Towns rinnova con i Timberwolves : i dettagli del prolungamento del contratto : Karl-Anthony Towns ha annunciato di aver trovato l’accordo per il rinnovo di contratto con i Minnesota Timberwolves: un prolungamento incredibile, ma legato ad alcune particolari condizioni Dopo diversi rumor che hanno infiammato le notizie di Mercato delle ultime settimane, su una mancata possibilità di rinnovo, Karl-Anthony Towns è uscito allo scoperto, annunciando il suo rinnovo con i Timberwolves. Da sottolineare come la conferma ...

NBA – Jimmy Butler e la fidanzata di Karl-Anthony Towns : il clamoroso motivo dietro la cessione? [GALLERY] : clamoroso rumor che intreccia gossip e mercato NBA: alla base della richiesta di cessione di Jimmy Butler ci sarebbe un presunto flirt con Kawahine Andrade, fidanzata di Karl-Anthony Towns Nonostante Jimmy Butler avesse dato il sentore di voler cambiare aria già da tempo, la notizia dell’incontro con coach Thibodeau e la conseguente richiesta ufficiale di cessione ha sorpreso un po’ tutti. Dopo solo un anno, per altro ...