Nba | 50 punti e una nuova prospettiva | Detroit ha rigenerato Blake Griffin

Nba - risultati della notte : Non bastano 24 punti di Gallinari - ko a New Orleans. Vince ancora Denver : New Orleans Pelicans-L.A. Clippers 116-109 I Pelicans si presentano imbattuti alla sfida contro Danilo Gallinari e i suoi Clippers, reduci da due successi consecutivi. Il momento decisivo della sfida ...

Nba - Blake Griffin da urlo : 50 punti e il canestro della vittoria in OT su Philadelphia : Detroit Pistons-Philadelphia 76ers 133-132 OT Contro Chicago solo tre giorni fa Blake Griffin aveva segnato il suo massimo di sempre con la maglia dei Detroit Piston, 33 punti. È bastata una singola ...

Nba - i Clippers superano i Rockets : 20 punti per Gallinari : L.A. Clippers-Houston Rockets 115-112 A poche ore dalla palla a due arriva la notizia della sospensione di Chris Paul, fermato dalla NBA per due partite dopo la rissa con Rajon Rondo nella sfida della ...

Nba - Golden State vince allo scadere contro i Jazz : 38 punti di Durant - 31 per Curry : Jonas Jerebko l'eroe che non ti aspetti a decidere il finale di una partita molto divertente e combattuta tra Jazz e Warriors. Il suo tap-in a tre decimi dalla sirena regala il secondo successo ...

Nba - super Gallinari : 26 punti in tre quarti per il successo contro Oklahoma City : La partenza dei Clippers e di Danilo Gallinari è di quelle che neanche nei sogni si osa azzardare: l'azzurro segna i primi due punti in schiacciata e poi guida il parziale choc in apertura, 16-0, con ...

Nba - Warriors-Thunder 108-100 - Curry 32 punti : I Warriors sono più forti, ma non è tutto già deciso. L'opening night è il perfetto esempio di cosa aspettarsi dalla stagione: Golden State come previsto vince, 108-100, ma deve impegnarsi e pure ...

Recensione Nba 2K19 - Visual Concepts piazza il tiro da tre punti : L'avvento sugli scaffali di NBA 2K19 rappresenta indubbiamente una boccata d'aria fresca per tutti i videogiocatori appassionati di basket: la simulazione cestistica curata da Visual Concepts si impone all'attenzione degli utenti alla stregua di FIFA 19 - per quanto concerne la palla a spicchi – tanto per numero di copie vendute quanto per l'effettiva interazione tra gli utenti provenienti da tutto il mondo. È quindi lecito attendersi un lavoro ...

Nba - Danilo Gallinari si diverte : 22 punti e show nella vittoria contro Minnesota : nella preseason NBA i ritmi sono notoriamente più lenti rispetto a quelli della regular season, figuriamoci quando una squadra come Minnesota ha mille pensieri per la testa legati alla caotica ...

Preseason Nba - tanti spunti d’interesse nella notte : Ayton si prende i Suns - Fultz è tornato : Preseason NBA, il talento di Ayton ha brillato in questa notte di gare oltreoceano, Fultz sembra invece tornare ai suoi livelli Preseason NBA che è entrata nel vivo. Quattro incontri nella notte americana, con diversi spunti d’interesse. In primis i Philadelphia 76ers, attesi da una stagione importante nella quale devono confermare quanto di buono fatto nella passata edizione. Embiid ha subito ripreso in mano la sua squadra con 21 ...