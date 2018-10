Nasce l' asse tra Italia e Russia Il Cremlino al fianco del governo

Tuffo nel passato - diciassettesimo episodio. Anno 2014 : è di Vasco il disco più venduto in Italia. Esplodono diversi astri Nasce nti della musica pop internazionale : Fermata numero 17 del treno che ci sta portando in viaggio lungo il nostro passato . La fermata è quella del 2014 . A febbraio, dopo meno di un Anno di mandato, Enrico Letta rassegna le proprie dimissioni da Presidente del Consiglio. Tre giorni dopo il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano assegna l’incarico di nuovo Premier all’ex sindaco di Firenze Matteo Renzi. Un Renzi che tre mesi dopo otterrà il 40% dei voti alle elezioni europee ...

L'asse tra Salvini e la Le Pen. Nasce il "Fronte della libertà" : A Roma Nasce il Fronte della Libertà. I leader populisti guardano alle elezioni europee di maggio, quando "la rivoluzione del buonsenso arriverà in tutta Europa", assicura Salvini durante l'incontro a Roma con la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, che si è svolto stamattina nella sede dell'Ugl. Sarà un "momento storico", promette la leader della destra francese: "Emergerà un"Europa delle nazioni, e riusciremo a portare in Europa ...

Pozzuoli : Nasce la prima rassegna annuale puteolana 'Diritto e Musica' : Nella seconda fase, quella denominata "Musica", gli organizzatori promuovono i talenti campani, con un evento che rappresenti quella che in economia definiremmo una vera e propria "startup". In ...

"Sceme Sembe Nuje" - quando attori si Nasce. Successo per la rassegna teatrale a Santa Croce di Magliano : ... la rassegna teatrale interregionale che ha portato sul palcoscenico di Santa Croce di Magliano tre spettacoli di tre compagnie diverse in una tre giorni in cui arte e territorio hanno dialogato ...