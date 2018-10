Napoli | violenze su pazienti minorenni | torna in carcere il terapista di Posillipo

Napoli - violenze su pazienti minorenni : torna in carcere il terapista di Posilipo : Nella mattinata del 17 ottobre gli agenti la Squadra Mobile di Napoli , unitamente a personale del Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni, a seguito di attività investigativa...

Straniero senza biglietto pesta agenti della Polfer : ancora violenze a Napoli : Momenti di forte tensione si sono vissuti ieri alla Stazione Centrale di Napoli. agenti della polizia ferroviaria, infatti, sono dovuti intervenire a bordo di un treno regionale in partenza per Roma a seguito di una sollecitazione da parte del personale di Trenitalia che aveva scoperto uno Straniero privo di biglietto che si rifiutava di regolarizzare la sua posizione.Quando gli uomini delle forze dell"ordine, giunti sul posto in breve tempo, ...