Napoli | Sarrismo vs Ancelottismo | meno spettacolo | ma più alternative tattiche

: @pisto_gol Un bel Chelsea Napoli in Europa League, e vedrai il sarrismo come ti punisce. - caltab82 : @pisto_gol Un bel Chelsea Napoli in Europa League, e vedrai il sarrismo come ti punisce. - SiamoPartenopei : Cruciani: 'Il Sarrismo è tutta fuffa! Avete visto il Napoli con chi ha vinto i due Scudetti?' - areanapoliit : @sarrismofficial come rispondente a @giucruciani? -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Da un lato Maurizio Sarri, un allenatore che nei suoi tre anni di percorso in azzurro ha fatto esprimere alun calcio favoloso che ha incantato l’Italia. Dall’altro Carlo Ancelotti, un tecnico che nell’arco di 10 anni è riuscito a vincere tutto, sia in Italia che in Europa. Con lui alla guida sono nati molti campioni, ma Ancelotti è sempre riuscito a gestire il suo gruppo, anche se pieno di fuoriclasse come quando era sulla panchina del Real Madrid. Quindi, da un parte abbiamo un tecnico che per la prima volta si sta confrontando con un campionato estero, mentre dall’altra un allenatore che è ritornato in Italia, spinto forse dalla voglia di coronare il sogno azzurro di riportare lo scudetto al sud, una sfida che sicuramente ha invogliato il tecnico di Reggiolo a sposare il progetto....