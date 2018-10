Napoli | impresa sfiorata a Parigi | Di Maria fa 2-2 all' ultimo minuto

Napoli pazzesco al ‘Parco dei Principi - il Psg si salva al 93° : la squadra di Ancelotti fa spettacolo e sfiora l’impresa [FOTO e VIDEO] : 1/48 AFP/LaPresse ...

Psg-Napoli - Champions League in DIRETTA : partenopei a caccia dell’impresa a casa di Cavani e Mbappé : Benvenuti alla DIRETTA LIVE di Psg-Napoli match di cartello della terza giornata del Gruppo C della Champions League 2018/2019. Al Parco dei Principi, alle ore 21.00 sarà in scena il big match tra la formazione parigina, guidata dal suo formidabile tridente composto da Mbappè, Cavani e Neymar, ed i partenopei di mister Ancelotti, pronti al colpaccio dopo aver già fermato il Liverpool nel turno precedente. In classifica è proprio il Napoli a ...

Quote Champions : Juve favorita - a Napoli e Inter serve l’impresa : Secondo gli analisti SNAI, l'impresa dei partenopei contro il PSG è ancora più ardua di quella dell'Inter che giocherà al Camp Nou contro il Barcellona L'articolo Quote Champions: Juve favorita, a Napoli e Inter serve l’impresa è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Champions : contro Psg serve impresa - per bookie Napoli sfavorito : Al Napoli serve un mercoledì da leoni per vincere la trasferta Champions contro il PSG. Alla squadra di Ancelotti è toccato il turno più difficile tra le italiane. È quanto si evince dalle elaborazioni degli analisti SNAI, secondo cui l’impresa degli azzurri è ancora più ardua di quella dell’Inter, che giocherà al Camp Nou contro il Barcellona. Il «2» al Parco dei Principi – sarebbe il primo successo del Napoli sul PSG ...

Napoli - ecco come Ancelotti è riuscito nell’impresa di non far rimpiangere Sarri : esperienza - idee tattiche e… rapporto umano : Il percorso del Napoli in campionato e Champions League può essere considerato straordinario, solo la corazzata Juventus ha un pò oscurato l’avvio della squadra di Carlo Ancelotti. In Serie A gli azzurri si sono dimostrati quasi al livello dei bianconeri, il Napoli ha compensato con il gioco la differenza di qualità della rosa, la Juventus può contare su una squadra superiore ma dal punto di vista della spettacolarità la squadra di ...

Calcio - Champions League 2018-2019 : Napoli-Liverpool 1-0 - impresa dei partenopei! Insigne segna allo scadere : Grandissima impresa del Napoli, che nel secondo turno di Champions League gioca una partita di primissimo livello e batte con merito il Liverpool per 1-0. Il gol è stato realizzato al minuto numero 89 da Lorenzo Insigne, che ha così coronato una partita di altissima qualità, in cui più di una volta era andato vicino alla realizzazione. Da lodare anche la prestazione di Ospina, autore di due soli interventi veri, ma entrambi decisivi ai fini di ...

LIVE Napoli-Liverpool - Champions League in DIRETTA | Risultato 1-0 | IMPRESA A Napoli - INSIGNE BATTE I REDS : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di NAPOLI-LIVErpool, incontro valevole per il secondo turno del girone C della Champions League 2018-2019. Le due formazioni arrivano a questo confronto, rispettivamente, con alle spalle il pareggio a Belgrado contro la Stella Rossa e la vittoria ad Anfield contro il Paris Saint-Germain. Sono appena due i precedenti tra le due società in competizioni ufficiali: entrambi si sono avuti nel corso ...

Youth League - impresa azzurra : il Napoli riacciuffa il Liverpool al 94' : Napoli, fai come i…giovani. Anzi, anche meglio se ti riesce. La Primavera azzurra ha dato un primo assaggio dello spettacolo che andrà in scena, al San Paolo. Contro il Liverpool, nella seconda ...