Napoli e Inter | che notte di Champions | senza paura contro Psg e Barcellona

Colidio non basta : Inter k.o. col Barça. Thiago Motta ferma il Napoli : Un'azione concitata nell'area di rigore dell'Inter. Getty L'impatto col Mini Estadi, a lato del Camp Nou, è traumatico: primo tempo di sofferenza, riscatto nella ripresa. Non basta: l'Inter Primavera ...

Psg - l’agente di Bernat : “L’interessamento del Napoli c’è stato quest’estate” : A poche ore dalla partita con il Psg, alcune indiscrezioni di mercato fuoriescono proprio dall’agente di un giocatore dei parigini. Juan Manuel Tarraga, agente di Bernat, ha infatti parlato a Radio Marte di un interessamento del Napoli nei mesi di calciomercato estivi. Bernat sembra essere stato molto vicino al Napoli e l’agente ha confermato le voci: […] L'articolo Psg, l’agente di Bernat: “L’interessamento ...

Champions League - gare proibitive per Napoli e Inter. Le due italiane partono sfavorite su Sisal Matchpoint : Mercoledì da leoni per Napoli e Inter, impegnate nella terza giornata della fase a gironi di Champions League rispettivamente in casa del Paris Saint Germain e del Barcellona. Due trasferte proibitive sulla carta, ma sia i campani che i nerazzurri si presentano al match con il morale a mille, che chissà non possa fare la differenza. La squadra di Ancelotti ha accorciato le distanze dalla Juventus in campionato, mentre in Champions ha persino ...

Champions League 2018/19 : Barcellona-Inter è anche su Rai 1 - PSG-Napoli solo su Sky : Carlo Ancelotti Dopo Juventus e Roma, tocca ad Inter e Napoli affrontare la terza giornata della fase a gironi della Uefa Champions League 2018/19. Le due squadre sono attese in trasferta: nerazzurri a Barcellona e azzurri a Parigi. Le due partite, insieme alle altre della serata, sono in esclusiva su Sky, ad eccezione del match degli uomini di Luciano Spalletti, trasmesso anche su Rai 1. Champions League in tv: le partite di mercoledì 24 ...

Inter e Napoli - trasferte proibitive? Macchè - ecco come Spalletti e Ancelotti possono ‘imbavagliare’ Barcellona e Psg : Nella giornata di ieri sono andate in scena due importanti partite, sono scese in campo Juventus e Roma che hanno conquistato tre punti preziosissimi che avvicinano le due squadre alla qualificazione. Si avvicina un’altra giornata fondamentale per il calcio italiano, in campo Napoli ed Inter contro Psg e Barcellona, due partite che possono sembrare proibitive ma che non lo sono o almeno non sono impossibili come potrebbero sembrare. ...

Champions League - partite oggi in diretta tv : Barcellona-Inter su Rai1 e Sky - Psg-Napoli su Sky : Prosegue oggi, mercoledì 24 ottobre 2018, la Champions League, competizione che fino al 2021 sarà visibile interamente solo su Sky, con 138 incontri a stagione, compresi i Play-Off e la UEFA SuperCup. La Rai, per questa stagione, trasmetterà una partita in chiaro il mercoledì su Rai1. Nuovo format e nuovi orari, con partite divise in due fasce, ore 18.55 e ore 21, e 4 italiane al via: Juventus, Napoli, Roma e Inter, le cui partite ...

Champions League, Barcellona-Inter e PSG-Napoli: Fuori Messi e Nainggolan, Insigne c'è. Non si ferma l'Inter. Nemmeno il tempo di godersi la settima

Champions Tricolore forza quattro: Juve, Roma, Inter e Napoli travolgenti. Martedì Juve e Roma hanno archiviato in scioltezza le pratiche Young Boys

Champions League - scommesse : Inter e Napoli a 6 - 25 : Torna lo spettacolo della Champions League con la terza giornata della fase a gironi. Better, il marchio di scommesse di Lottomatica, mette sotto la lente di ingrandimento le quattro partite che riguardano gli impegni delle squadre italiane. Tra poco meno di 24 ore all’Old Trafford il Manchester Utd (a 3,00) di Jose’ Mourinho, con 4 punti in classifica, affronterà la Juventus (a 2,45) che è a punteggio pieno nel girone dopo le ...

Quote Champions : Juve favorita - a Napoli e Inter serve l’impresa : Secondo gli analisti SNAI, l'impresa dei partenopei contro il PSG è ancora più ardua di quella dell'Inter che giocherà al Camp Nou contro il Barcellona L'articolo Quote Champions: Juve favorita, a Napoli e Inter serve l’impresa è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

La Juve è avvisata - Inter e Napoli ci sono : A forza di sentirsi dire che il campionato era già chiuso a ottobre i giocatori della Juve ci hanno creduto. E hanno preso la partita con il Genoa come fosse un test in vista della sfida di Champions ...