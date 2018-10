Napoli | cantiere chiuso al Plebiscito e operai a casa | la rivolta delle imprese

Napoli - i cittadini di Chiaia ripuliscono da soli il cantiere ai piedi del Monte Echia : Un intervento straordinario di pulizia e diserbo del cantieri ai piedi del Monte Echia è stato effettuato oggi da alcuni cittadini di Chiaia. All'interno del cantieri sono stati ritrovati pezzi di ...

Napoli - apre il cantiere al Plebiscito : via ai lavori della linea 6 della metropolitana : Ruspe e operai in azione da stasera a piazza del Plebiscito per il cantiere del metrò della linea 6. Il progetto prevede 14 mesi di lavori per ultimare la camera di ventilazione sotterranea al...

Metrò - a Napoli un cantiere in piazza Plebiscito : 'I lavori della Linea 6 dureranno un anno' : Arrivano gru e operai in piazza del Plebiscito, dove dalla prossima settimana si aprirà il cantiere della metropolitana Linea 6. lavori per oltre un anno - 14 mesi per la precisione - che ...

Metrò - a Napoli un cantiere in piazza Plebiscito : «I lavori della Linea 6 dureranno un anno» : Arrivano gru e operai in piazza del Plebiscito, dove dalla prossima settimana si aprirà il cantiere della metropolitana Linea 6. lavori per oltre un anno - 14 mesi per la precisione -...