Napoli bello da oscurare la Tour Eiffel | ma il PSG non crolla | Di Maria nega la festa

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Ilpareggia nel recupero contro il Psg, la squadra di Ancelotti sfiora l’impresa al Parco dei Principi: finisce 2-2 Dopo il pareggio con la Stella Rossa e la vittoria con il Liverpool, ilin Champions League pareggia clamorosamente nel recupero contro il Psg. Al Parco dei Principi la squadra di Carlo Ancelotti comanda il primo tempo e ‘mette i piedi in testa’ al team francese grazie ad un favoloso pallonetto di Lorenzo Insigne. Il Psg, dal canto suo, nel primo parziale di gioco, pare essere diviso in due: una difesa non imperforabile ed un attacco poco incisivo ed altrettanto poco favorevole a mettersi a disposizione del centrocampo e del reparto difensivo. Nel secondo tempo il Psg inizia più forte, deciso a portare a casa il risultato. La squadra di Thomas Tuchel mette alle strette il club partenopeo. Mario Rui stretto nella morsa sempre più forte ...