Nadia Toffa in un’intervista su Radio24 | ‘La mia malattia durerà tutta la vita perché…’

Nadia Toffa non ho più paura di morire : Nadia Toffa parla della malattia a Radio 24 e sottolinea di voler vivere la sua vita in modo normale, senza cambiare una virgola. “Non ho paura della morte. E non vorrei mai sapere quando morirò, perché non saprei che fare”.”La vita è stramba, ci stupisce sempre, ma anche con i lieti fine però. Ci sono persone che guariscono, persone che imparano dal dolore, dalla morte, a non avere paura. Io non ho più paura di morire”, ...

Nadia Toffa - “Non ho mai detto che il cancro è un dono. Se sono guarita? No - ma sto comunque benissimo” : “Non ho mai detto che il cancro è un dono, ma che io ho provato a trasformarlo in un dono”. Nadia Toffa torna a parlare della malattia che l’ha colpita e in una lunga intervista Uno, nessuno, 100Milan in onda su Radio24, risponde alle polemiche che l’hanno travolta dopo un post pubblicato su Facebook in cui definiva il tumore un ‘dono’. “Ho ricevuto critiche e tanto affetto. Affetto dalle persone che ...

Nadia Toffa - parrucca nera e sorriso - così continua la battaglia contro il cancro : Nadia Toffa continua la sua battaglia contro il cancro, usando come arma il sorriso e una parrucca nuova. La conduttrice delle Iene nel dicembre 2017 aveva annunciato in televisione di avere un tumore. Con coraggio e grande grinta, Nadia aveva combattuto la sua battaglia contro il male, vincendolo, ma pochi mesi dopo il cancro era tornato, come ha svelato lei stessa a Verissimo. Forte e sempre positiva, la Toffa è diventata un esempio per ...