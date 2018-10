romadailynews

: RT @romadailynews: Mussolini: vicina a coinvolti in incidente scala mobile, M5S incapaci: Roma – “Sono vicina… - GHERARDIMAURO1 : RT @romadailynews: Mussolini: vicina a coinvolti in incidente scala mobile, M5S incapaci: Roma – “Sono vicina… - romadailynews : Mussolini: vicina a coinvolti in incidente scala mobile, M5S incapaci: Roma – “Sono vicina… - Bionda791 : @AlexGarau79 @Ale_Mussolini_ @EnricoMazzoni2 Certo che si. Ma se si scrive su un social, mi permetta, si pubblica a… -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Roma – “Sonoa quanti sono stati involontari protagonisti nello spaventosodelladella fermata metro di Repubblica. Mi auguro che le inchieste facciano luce al piu’ presto su quanto accaduto affinche’ non si rischi piu’ una tragedia come quella di ieri sera. Ritengo, tuttavia, che non sia piu’ possibile accettare l’inefficienza devastante di questa Amministrazione a 5 Stelle. Grillo, il comico politico, e la Raggi, sua ancella, mentono spudoratamente affermando le proprie qualita’ e la bonta’ dei governi pentastellati”. “A Roma la gente muore o rischia di morire e Grillo si vanta della sua comicita’ che gli permetterebbe di dire qualsiasi cosa, fino alle offese. Allora iniziamo anche noi a dare del Pinocchio ai due mentitori di professione a 5 Stelle. Si muore per mancanza di sicurezza, ...