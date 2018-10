Mus-e | musica e danza dopo il crollo del Morandi

We Will Rock You - torna in Italia il Musical con i più grandi successi dei Queen : Voglio poter immaginare il mondo sempre più popolato da giovani che, come Galileo e Scaramouche nel nostro spettacolo, decidano fattivamente di opporsi ad un modello di Società che non lascia spazio ...

Amazon Echo è arrivato in Italia - per ascoltare Musica - telefonare e attivare gli elettrodomestici basta la parola : Amazon Echo sbarca ufficialmente in Italia e promette di integrarsi perfettamente nel vostro arredamento di casa, grazie al rivestimento in tre differenti tessuti, di colore grigio chiaro, melange e antracite. Le consegne cominceranno il 30 ottobre e il prezzo è stato fissato a 99,99 euro, ma se volete approfittarne c’è un’offerta di lancio a 59,99 euro. Potete prenotarlo direttamente su Amazon, a questo indirizzo. A che cosa serve ...

Precipita dall'aereo e muore sul colpo. Tragedia nel mondo della Musica : Precipita dall'aereo, morto rapper canadese Stava effettuando delle riprese per il suo nuovo video musicale , ma quella che doveva essere una normale giornata di lavoro è terminata con una Tragedia. ...

La sfida rock dei Maneskin "La nostra Musica è libertà" : In fondo sono loro i nuovi fenomeni. Piacciano o no, i Maneskin dimostrano che c'è vita oltre la trap e tutti i derivati rap che oggi affollano le classifiche. E figurarsi ora che arriva il primo ...

Dancing Queen - torna in Italia We will rocky you - Musical sulla libertà : MILANO - Sta per tornare in Italia uno dei musical più famosi al mondo. Dodici anni consecutivi di rappresentazioni solo a Londra, 2700 performance e più di 8 milioni di spettatori entusiasti. Sono ...

Musica per l'anima - Workshop con Emiliano Toso all'Oasi Zegna : Per poi unire scienza, Musica, spiritualità ed epigenetica , branca della biologia secondo la quale il pensiero è in grado di modellare i nostri geni e il Dna, nel progetto Translational Music, oggi ...

Napoli - la bellezza della Musica. Al di là di ogni etichetta : Si dice “vedi Napoli e poi muori”. Ci sono buone ragioni. I panorami incantatori, il Vesuvio, il tessuto urbano, la cultura e il folklore, la vivacità popolare ne fanno un posto senza eguali. Ben vengano dunque le iniziative che puntano a valorizzare questo luogo mirabile e la sua arte, anche quella musicale. Dal 5 al 9 dicembre 2018 si terrà nel Conservatorio di San Pietro a Majella la prima International piano competition . The neapolitan ...

La Musikalische Wunderkammer riapre la stagione Musicale ad Albenga : La Musikalische Wunderkammer riapre per una breve ma intensa stagione musicale presso Palazzo Oddo alle ore 21,00. Si comincia venerdì 26 Ottobre con Giovanni Doria Miglietta , concerto gratuito, ...

Musica : con 'L'elisir d’amore' riprende progetto Scala per più piccoli (2) : (AdnKronos) - Il nome di Donizetti va quindi ad aggiungersi ai nomi di Rossini e Mozart in quello che si può iniziare a considerare un nuovo originale catalogo di opere, che si è rivelato anche un’occasione per scoprire nuove voci cresciute in seno all’Accademia e ha confermato talenti emergenti del

Musica : con 'L'elisir d’amore' riprende progetto Scala per più piccoli : Milano, 23 ott. (AdnKronos) - Da sabato 3 novembre va in scena alla Scala 'L’elisir d’amore per i bambini', nuovo titolo del 'progetto Grandi spettacoli per piccoli'. La grande richiesta ha spinto il Teatro a programmare 25 rappresentazioni (10 per le famiglie dal 3 novembre al 9 marzo e 15 per le s

Dee Dee Bridgewater al concerto in Vaticano - Natale in Musica anche con Anastacia : Il concerto di Natale in Vaticano, la tradizionale manifestazione che vede sul palco dell'Aula Paolo VI, schiera anche quest'anno grandi star della musica che si esibiranno in espressioni della ...

Al Clubino nasce "Lo Spettacoli dei Libri" : Arte - Cibo - Cinema - Musica e Teatro per raccontare la letteratura : "Lo Spettacolo dei Libri" è l'ultima idea del giornalista Roberto Conte , project manager del Festival della letteratura nel segno del Mito all'AnfiTeatro Campano, per raccontare la letteratura e la ...

Pinocchio - sarà un Musical d’animazione in stop motion con la regia del premio Oscar Guillermo Del Toro : Il Pinocchio di Guillermo Del Toro è realtà grazie a Netflix. Le riprese del nuovo film del regista messicano, premio Oscar per La forma dell’acqua, inizieranno nei prossimi giorni. E la vera novità sta nel fatto che questa versione della fiaba di Collodi sarà un musical d’animazione in stop motion. Un po’ Tim Burton, un po’ sfida a canoni e tradizioni consolidate di entrambi i generi, Del Toro ambienterà le vicende del suo burattino, che ad ...

Pinocchio - arriva il Musical in stop-motion di Guillermo del Toro : Un sogno che diventa realtà, non per Cenerentola ma per Guillermo del Toro, che dopo due decenni ha finalmente ottenuto il semaforo verde per realizzare un progetto agognato da tempo. L’autore da Oscar de “La forma dell’acqua“, infatti, svilupperà presto la sua versione di Pinocchio: la storia di Collodi diventerà un musical in stop-motion diretto dal regista messicano, che ne curerà anche sceneggiatura e produzione. Il ...