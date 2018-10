Mourinho | per tifosi Juve triplete duro

Man.United-Juventus 0-1 : super Dybala - Mourinho finisce ko : La Juventus batte il Manchester United grazie a un gol di Dybala all'Old Trafford e prenota la qualificazione per gli ottavi di finale. A breve il servizio completo LEGGI LA CRONACA

La Juve adesso diverte anche (per un’ora) : espugnato Old Trafford ed ipotecato il passaggio agli ottavi - la crisi di Mourinho continua! : Juventus bella per un’ora, prima dell’assalto vano del Manchester United, i bianconeri tornano dall’Old Trafford con tre punti in tasca e qualche convinzione in più Volevate una bella Juventus? Eccovi serviti, almeno per un’ora abbondante di gioco, sino all’arrembaggio finale dei Red Devils. La squadra di Massimiliano Allegri quest’oggi ha giocato un’ottima gara ad Old Trafford, battendo la ...

Chelsea-Manchester United : aperto un procedimento per Ianni - richiamato Mourinho : LONDRA, INGHILTERRA, - Chelsea-Manchester United continua almeno per la Football Association. Secondo il Daily Mail, infatti, la FA ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti di Marco Ianni ,...

Mourinho : "La Juve è favorita per la Champions" : Domani affronteremo una delle squadre più forti al mondo'. A Manchester la conferenza stampa della vigilia di United-Juventus si trasforma nell'ennesimo show di Josè Mourinho, che non lesina elogia ...

Manchester United-Juventus - parla Mourinho : “Loro favoriti per la vittoria finale” : Manchester United-Juventus– Grandi nemici che tornano a scontrarsi. La Juventus, che ha raccolto in Italia l’eredità dell’Inter di Mourinho (con intermezzo rossonero), sfiderà proprio quel Mou che sulla panchina nerazzurra ha conquistato il popolo degli eterni rivali dei bianconeri. Storie che si incrociano, intrecci calcistici che ritornano, per una gara che non può essere banale, […] L'articolo Manchester ...

Chelsea-United - rissa fra Mourinho e il collaboratore di Sarri/ Video - Special One vs Marco Ianni : ecco perchè : Chelsea-United, rissa fra Mourinho e il collaboratore di Sarri. Video, Special One vs Marco Ianni a fine gara: ecco cosa è accaduto allo Stamford Bridge di Londra(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 13:06:00 GMT)

Mourinho perde la testa - mega rissa nel finale di Chelsea-United [FOTO e VIDEO] : 1/32 AFP/LaPresse ...

Chelsea-Manchester United - Sarri difende Mourinho : “merita rispetto perché è tra i migliori al mondo” : L’allenatore del Chelsea ha parlato alla vigilia del match contro lo United, difendendo Mourinho dalle critiche “José Mourinho merita rispetto perché è uno dei migliori allenatori al mondo“. Lo dice Maurizio Sarri alla vigilia della sfida tra il suo Chelsea e il Manchester United dello Special One, sotto pressione per i risultati non esaltanti ottenuti in questo avvio di stagione. “Stiamo parlando di un allenatore ...

Manchester United - Mourinho felice per il rinnovo di Shaw : 'Ha saputo credere nelle sue qualità' : Luke Shaw è riuscito ad ottenere un importante prolungamento di contratto da parte del Manchester United , la sua giovane età, il suo impegno e il suo talento hanno tolto ogni dubbio alla società, che ...

Manchester United - Pereira : 'Ecco cos'è successo tra Pogba e Mourinho' : Galeotto fu quel video. È in quel momento che pubblicamente si incrinano i rapporti tra Paul Pogba e José Mourinho. Lo scorso 25 settembre il Manchester United ha affrontato il Derby County nella ...

Manchester United - guai in vista per Mourinho : il portoghese rischia la squalifica per espressioni offensive : Un’esultanza sopra le righe potrebbe costare cara allo Special One, deferito dalla Football Association per quanto accaduto dopo la vittoria con il Newcastle L’esultanza messa in mostra da José Mourinho dopo la vittoria contro il Newcastle potrebbe costargli cara, visto il deferimento ricevuto dalla Football Association. L’allenatore del Manchester United, infatti, ha indotto la FA ad aprire un’inchiesta per le ...

Manchester United-Newcastle - Mourinho rinviato a giudizio per l'insulto alle telecamere : Prima lo sfogo, ora la squalifica? La Football Association ha aperto un'inchiesta verso l'allenatore portoghese, rinviandolo a giudizio per quanto accaduto dopo la sfida contro il Newcastle del 6 ...

Lazio - Milinkovic show per Mourinho : Il fuoco dei Balani riaccende la gloria, Milinkovic esplode dopo 30 secondi dal suo ingresso con la Serbia: prima il recupero in scivolata, poi un assist di tacco per Mitrovic da cineteca. Lo avrà ...

Ibra : "Mourinho è l'uomo giusto per lo United" : 'José Mourinho ha le qualità giuste per vincere la Champions League'. Parola di Zlatan Ibrahimovic che, in un'intervista al Mirror, prende le difese dell'allenatore portoghese, sulla graticola dopo le ...