Mountain Bike Giovanile - Grande fermento a Cerignola per il Challenge dell' Amicizia

Mountain Bike - Tempier al via della Roc d’Azur : il francese a caccia del bis dopo la vittoria del 2012 : Il francese del Team Bianchi Countervail in gara a Fréjus con Methanol CV domenica 14 ottobre L’ha vinta nella 2012, ci è andato vicino due anni fa. Ed è una gara che gli piace dall’inizio alla fine, dalle salite alle discese. La Roc d’Azur “chiama”, Stephane Tempier risponde: il Biker francese del Team Bianchi Countervail sarà al via alla Base Nature di Fréjus (Francia), domenica 14 ...

Giustenice - domenica doppio appuntamento : gara di Mountain Bike e castagnata dei bambini : tutto pronto, a Giustenice, per la quinta edizione della manifestazione ciclistica agonistica di MTB denominata "Memorial Stefano Agnese" e per la castagnata dei bambini, che si svolgerà domenica 14 ...

Mountain Bike - Trofeo Bruno Benini - Teocchi e Colledani brillano a Verona : La bergamasca del Team Bianchi Countervail seconda fra le Donne, il friulano terzo nella prova Maschile a Verona Chiara Teocchi e Nadir Colledani si sono classificati rispettivamente seconda e terzo ...

Mountain Bike – Trofeo Bruno Benini - Teocchi e Colledani brillano a Verona : La bergamasca del Team Bianchi Countervail seconda fra le Donne, il friulano terzo nella prova Maschile a Verona Chiara Teocchi e Nadir Colledani si sono classificati rispettivamente seconda e terzo nel 22a GF d’Autunno Città di Verona – 28° Trofeo Bruno Benini, gara Point to Point con partenza e arrivo nel parco Villa Monastero a Parona, frazione di Verona, domenica 23 settembre. Su un percorso di 38 km con 1.300 metri di dislivello, ...

Mountain Bike - Colledani e Teocchi pronti per la 28ª edizione del Trofeo Bruno Benini : Due settimane dopo i Mondiali MTB, gli atleti del Team Bianchi Countervail gareggeranno con le loro Methanol a Verona E’ tempo di tornare a gareggiare per Nadir Colledani e Chiara Teocchi del Team Bianchi Countervail. A due settimane dai Mondiali, e dopo un week-end di pausa, i Biker italiani sono pronti a risalire in sella per un impegno ufficiale alla 22a Granfondo d’Autunno Città di Verona – 28° Trofeo Bruno Benini, gara Point ...

Mountain Bike - Mondiali 2018 : Gerhard Kerschbaumer si consacra e riporta l’Italia ai vertici : l’Italia è tornata ai vertici nei Mondiali di Mountain bike grazie a Gerhard Kerschbaumer. Il 27enne di Bressanone a Lenzerheide (Svizzera) ha conquistato una splendida medaglia d’argento, riportando l’Italia sul podio dopo quattro anni. L’ultimo a conquistare la top3 era stato Marco Aurelio Fontana, bronzo nel 2014. In un certo senso questo è un passaggio di consegne proprio tra il bronzo olimpico di Londra 2012 e Kerschbaumer, che rappresenta ...

Mountain Bike - Mondiali 2018 : Loic Bruni e Rachel Atherton conquistano il titolo nella downhill. Giacomo Masiero sesto tra gli Junior : Cala il sipario sui Mondiali di Mountain bike di Lenzerheide (Svizzera). Nell’ultima giornata di gare si sono assegnati i titoli della downhill sia a livello Elite che Junior, con i favoriti che hanno rispettato il pronostico. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati. Al maschile il francese Loic Bruni difende il titolo. Il 24enne di Nizza si conferma il più forte, portando a casa il terzo titolo in quattro anni, dopo quelli del 2015 e 2017. ...

Mountain Bike - Gerhard Kerschbaumer : “Prima o poi Schurter andrà in pensione… Quando sto bene posso giocarmela con tutti” : Una medaglia che era attesissima, ma che non può far gioire il pubblico italiano: la Mountain Bike azzurra è rinata grazie a Gerhard Kerschbaumer, che in questo 2018 ha riportato il tricolore in alto, dove mancava da qualche anno (Marco Aurelio Fontana nel 2012 colse uno strepitoso bronzo a Londra 2012). Il nativo di Bressanone ieri è andato a prendersi un meraviglioso argento nella prova iridata del cross country a Lenzerheide, alle spalle solo ...

Mountain Bike - Mondiali 2018 : Gerhard Kerschbaumer è ARGENTO! 7° titolo iridato per lo svizzero Schurter : Il sogno diventa realtà. L’Italia torna sul podio nel cross country ai Mondiali di Mountain bike grazie a Gerhard Kerschbaumer, che a Lenzerheide conquista una straordinaria medaglia d’argento. Il 27enne di Bressanone dopo aver centrato quattro podi consecutivi in Coppa del Mondo, tra cui la vittoria a Vallnord, non delude le aspettative in questa rassegna iridata. Kerschbaumer riporta così il Bel Paese sul podio dopo quattro anni (Marco Aurelio ...

Mountain Bike - Mondiali 2018 : sorpresa Kate Courtney nella prova femminile - Neff fuori dal podio. Lontana Lechner : Dall’argento in quel di Cairns, nelle under 23, dello scorso anno, al grande balzo: arriva una super sorpresa nella prova di cross country dei Mondiali di Mountain bike in quel di Lenzerheide. A trionfare sulla terra svizzera infatti è un nome inatteso: quello della statunitense Kate Courtney, 22enne che oggi è riuscita ad esprimere tutte le sue qualità, trionfando alla prima manifestazione iridata tra le atlete senior. Gara di testa per ...

Mountain Bike - Mondiali 2018 in DIRETTA streaming : guarda la gara maschile con Gerhard Kerschbaumer : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA streaming della gara elite maschile dei Mondiali di Mountain bike di Lenzerheide (Svizzera). Potrete assistere alla spettacolare lotta per la conquista del titolo iridato sul circuito della bike Arena. In gara troveremo il nostro Gerhard Kerschbaumer, che è reduce da quattro podi consecutivi in Coppa del Mondo, tra cui la vittoria a Vallnord, e proverà a riportare l’Italia sul podio. Il grande favorito sulla ...

LIVE Mountain Bike - Mondiali 2018 in DIRETTA : Gerhard Kerschbaumer sogna la medaglia - è sfida allo svizzero Schurter : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara elite maschile dei Mondiali di Mountain bike di Lenzerheide (Svizzera). Sul circuito della bike Arena assisteremo ad una spettacolare sfida tra i migliori biker del mondo. L’Italia sogna la medaglia con Gerhard Kerschbaumer, che è reduce da quattro podi consecutivi in Coppa del Mondo, tra cui la storica vittoria a Vallnord. L’azzurro proverà a dare filo da torcere allo svizzero Nino Schurter, ...

Mountain Bike - Mondiali 2018 : splendida medaglia di bronzo per Marika Tovo nell’under 23 femminile : Arriva finalmente la medaglia ai Mondiali di Mountain bike 2018 di Lenzerheide, in terra svizzera, per quanto concerne l’Italia. Nella prova di cross country dedicata alle under 23 al femminile infatti Marika Tovo centra uno splendido bronzo. “Sono contentissimo per Marika. E’ stata una grande sorpresa; sapevo che fosse forte, ma non mi aspettavo che tirasse fuori questa grinta. Marika è al primo anno, ha corso bene per tutto ...

Mountain Bike - Mondiali 2018 : Jolanda Neff profeta in patria nella prova femminile? L’Italia ci prova con Eva Lechner : Tutto pronto per le gare più importanti per quanto riguarda i Mondiali di Mountain Bike 2018. In terra svizzera, in quel di Lenzerheide, vanno in scena le prove Elite per il cross country, la disciplina olimpica. Domani si accendono i fari per quanto riguarda la prova al femminile: il pubblico elvetico è prontissimo ad esaltarsi per l’atleta più attesa del lotto, Jolanda Neff. L’atleta di casa è stata davvero la dominatrice della ...