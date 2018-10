MotoGp – Valentino Rossi a Melbourne mangia… italiano! Il Dottore al ristorante della

MotoGp – Giacomo Agostini non ha dubbi su Marquez : “supererà i record di Valentino Rossi ed i miei” : Marc Marquez diventerà il pilota più forte di sempre? Giacomo Agostini non ha dubbi, per l’ex motociclista lo spagnolo infrangerà ogni record Il settimo titolo iridato vinto da Marc Marquez fa annoverare lo spagnolo tra i piloti più forti di sempre. Il motociclista della Honda è stato in grado di battere record che sembravano intoccabili e proprio per questo nel corso della sua carriera Marc potrebbe insidiare anche i quasi ...

MotoGp - GP Australia 2018 : Marc Marquez vuol vincere ancora. Andrea Dovizioso per sfatare il tabù - Valentino Rossi punta al podio : Ed eccoci a Phillip Island (Australia), scenario oceanico da favola, teatro ideale del terzultimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. E’ vero sull’esito del campionato è calato il sipario: Marc Marquez si è laureato per la settima volta in carriera campione del mondo grazie al trionfo di Motegi (Giappone). E dunque, con niente di particolare in gioco, i centauri si sfideranno con la voglia più pura e sincera: battersi fino in fondo ...

MotoGp - GP Australia 2018 - Valentino Rossi : “Sono sempre molto felice di venire qui - faremo del nostro meglio” : Quello che si avvicina al GP d’Australia di Phillip Island è un Valentino Rossi positivo. Il nove volte Campione del Mondo, parlando con la stampa alla vigilia dell’appuntamento numero 17 del calendario iridato di quest’anno, ha rimarcato a più riprese i bei ricordi che gli ha lasciato questo circuito, non ultimo il primo titolo mondiale in quel 2001 che fu l’ultimo anno della Classe 500 prima di trasformarsi ...

MotoGp – La motivazione non manca mai - Valentino Rossi verso l’Australia : “mi piace venire qua” : Le sensazioni di Valentino Rossi alla viglia del Gp dell’Australia: le parole del Dottore a poche ore dall’inizio del weekend di gara di Phillip Island La MotoGp non si ferma: i piloti volano dal Giappone all’Australia per il secondo round del Trittico asiatico. Tre gare no-stop per i campioni delle due ruote che si apprestano ad affrontare il weekend di Phillip Island. AFP/LaPresse Reduce da un positivo quarto posto a ...

MotoGp - i precedenti di Valentino Rossi nel GP d’Australia. Record di vittorie per il Dottore con 8 successi complessivi a Phillip Island : Valentino Rossi si appresta a disputare il suo 23° Gran Premio d’Australia della carriera nel Motomondiale, il 19° nella classe regina. Il Dottore è reduce da due quarti posti raccolti in Thailandia ed in Giappone che hanno fornito delle indicazioni discordanti e non completamente incoraggianti per quanto riguarda la competitività della Yamaha. Il nativo di Tavullia è terzo nel Mondiale e proverà a conservare il suo piazzamento nelle ...

MotoGp – Piccola tifosa giapponese pazza di Valentino Rossi : la tenerissima reazione dopo lo scatto col Dottore [VIDEO] : Valentino Rossi divertito e spiazzato dalla reazione della Piccola tifosa giapponese a Motegi dopo lo scatto insieme Valentino Rossi è un pilota amatissimo in tutto il mondo! Anche se la stagione 2018 non sta regalando troppe soddisfazioni al Dottore e ai suoi fan, a causa delle problematiche Yamaha che non permettono ai piloti ufficiali di lottare per un buon risultato da tempo ormai, eccetto qualche sorprendente caso, come la Thailandia, ...

MotoGp - GP Giappone 2018 : risultati e classifiche warm-up. Andrea Dovizioso vola - Marc Marquez lo marca stretto - Valentino Rossi è sesto : Andrea Dovizioso e Marc Marquez. Sempre l’italiano e lo spagnolo a caratterizzare l’attività in pista a Motegi (Giappone), sede del quartultimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. Il forlivese, sulla Ducati, è stato il più veloce anche nel warm-up dopo aver conquistato la pole position. “Dovi” ha fermato i cronometri sull’1’45″409 mettendo in luce un ottimo passo e dimostrando di avere a disposizione una ...

Valentino Rossi Vs Iannone - ma non in pista! Aria di derby tra i piloti di MotoGp : i pronostici loro per Inter-Milan : Valentino Rossi e Andrea Iannone si sono pronunciati sul derby tra Milan ed Inter che scenderà in campo domani sera: i due piloti uno contro l’altro non solo in pista Com’è noto Valentino Rossi è un grande tifoso dell’Inter ed Andrea Iannone un supporter sfegatato del Milan. I due piloti, che domani saranno impegnati nel quartultimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp in Giappone, si sono espressi sulle sorti ...

MotoGp – Yamaha di nuovo in difficoltà in Giappone - Valentino Rossi tra errori e chiarimenti : “abbiamo sbagliato ai box” : Le parole di Valentino Rossi dopo il nono posto nelle qualifiche del Gp del Giappone: il Dottore sincero a Motegi tra errori ai box e chiarimenti Andrea Dovizioso ha conquistato, questa mattina, la pole position del Gp del Giappone: il forlivese della Ducati si è lasciato alle spalle un ottimo Zarco e un buon Jack Miller, mentre per trovare Marc Marquez bisogna andare in seconda fila. Lo spagnolo della Honda ha chiuso la sua qualifica al ...

MotoGp : straordinario Dovizioso - è pole a Motegi. Valentino Rossi 9° : MotoGp– E’ straordinario Dovizioso a Motegi, il forlinese conquista la pole position con il tempo di 1.44.590, seguito da un ottimo Zarco e da Miller. Quarto tempo invece per Crutchlow, solo sesto invece Marc Marquez. Più indietro le Yamaha, con Vinales e Rossi rispettivamente settimo e nono. Iannone settimo. Nonostante l’aassenza di Jorge Lorenzo, le qualifiche del Gp del Giappone si sono rivelate sorprendenti e ricche ...

