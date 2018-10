MotoGp – Niente titolo - ma Dovizioso non si lamenta : “due anni fa non avremmo mai pensato di lottare con Marquez” : Andrea Dovizioso, dopo l’assegnazione del titolo iridato, parla della rivalità con Marc Marquez, della sua Ducati e del futuro al fianco di Petrucci “Sicuramente non è un circuito Ducati, ma sarà interessante vedere come andremo. – così Andrea Dovizioso ha parlato a Motorsport durante un evento a Melburne – Sono felice che questa gara arrivi in questo momento. Dopo Brno, abbiamo iniziato a lottare per la vittoria in ...

Niente più RSI LA2 sul digitale terrestre : addio a F1 - MotoGp e Champions League gratis : La TV Svizzera presto si disferà del digitale terrestre, con gravi conseguenze per i conterranei del Nord Italia, che erano soliti appoggiarsi su due canali della RSI (Radiotelevisione svizzera di lingua italiana). In particolare, sarà dura salutare l'emittente RSI LA2, che permetteva di seguire gratis alcuni degli eventi sportivi F1, MotoGP e Champions League (che altrimenti avrebbero dovuto pagare a peso d'oro). Come riportato da 'tomshw.it', ...

MotoGp Thailandia : Lorenzo non ce la fa - niente Gp : BURIRAM - niente pole e niente gara per Jorge Lorenzo. Il pilota della Ducati è costretto a rinunciare al primo Gran Premio della storia della Thailandia a Buriram. Lorenzo non prenderà parte alle ...

MotoGp Lorenzo non ce la fa - niente GP di Buriram : La notte, ma soprattutto l'esito della lasta fatta all'ospedale di Buriram, hanno espresso il loro verdetto. E così questa mattina alle 9.30, a pochi minuti dall'inizio delle terze libere della MotoGP,...

MotoGp Thailandia : Lorenzo abbandona - niente pole e gara : BURIRAM - Jorge Lorenzo rinuncia a qualifiche e gara a Buriram. Il pilota della Ducati è costretto ad abbandonare ancora prima di scendere in pista nel primo Gran Premio della storia della Thailandia. ...

MotoGp : niente pole e Gp per Lorenzo : ANSA, - BURIRAM, THAILANDIA,, 6 OTT - Per Jorge Lorenzo il primo Gran Premio della storia della Thailandia a Buriram finisce praticamente prima di cominciare. Il pilota del Ducati Team non prenderà ...

MotoGp Thailandia : Lorenzo che volo! Paura ma niente fratture : BURIRAM - Brutta caduta e grande spavento per Jorge Lorenzo nel finale della seconda sessione di libere in vista del Gp di Thailandia. Il pilota spagnolo della Ducati, già reduce dall'infortunio al ...

MotoGp Buriram Lorenzo - brutto volo nelle Libere2 : paura - ma niente fratture : Grossa paura per Jorge Lorenzo nelle Libere2 del GP di Thailandia. Alla curva 3 del circuito di Buriram il maiorchino, già dolorante per la frattura al metacarpo del piede destro rimediata ad Aragon, ...

MotoGp – Fp1 complicate in Thailandia - Dovizioso sincero : “non c’è niente di facile in questa pista” : Sensazioni non troppo positive per Andrea Dovizioso in Thailandia dopo le prime prove libere a Buriram: le parole del ducatista Si sono disputate nella notte italiana le Fp1 del Gp della Thailandia, primo storico appuntamento in MotoGp. Le Yamaha, sorprendentemente, si sono prese le prime posizioni della classifica dei tempi, con Vinales davanti al suo compagno di squadra Valentino Rossi. Alessandro La Rocca/LaPresse Terzo invece Andrea ...

MotoGp - Claudio Domenicali : “Ogni cosa ha il suo tempo - non c’è stato niente di sbagliato nel divorzio con Lorenzo” : La Ducati si appresta ad affrontare a Misano il GP di San Marino, il secondo appuntamento casalingo della stagione dopo la vittoria al Mugello di Jorge Lorenzo. La scuderia di Borgo Panigale ha conquistato la vittoria nelle ultime due gare disputate, in Repubblica Ceca e Austria, dimostrando l’ottimo livello raggiunto dal team anche nei confronti del talento cristallino di Marc Marquez (Honda). L’a.d. Claudio Domenicali si è concesso ...

Niente MotoGp a Silverstone - Lorenzo pungente : “mi sarebbe piaciuto correre su un asfalto buono per l’acqua” : Il Gp di Gran Bretagna è stato cancellato, l’opinione di Jorge Lorenzo dopo la riunione con la Race Direction a Silverstone Dopo la cancellazione del Gp di Gran Bretagna, a causa della forte pioggia e dell’asfalto poco drenante, ci sarà da individuare le colpe del ‘disastro’ consumatosi a Silverstone questo weekend. Per la sicurezza dei piloti si è ritenuto fondamentale cancellare la gara, ma ciò ha suscitato tante ...