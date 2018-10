MotoGP | GP Australia 2018 | Valentino Rossi | “Sono sempre molto felice di venire qui

MotoGP – Vinales e l’amore per l’Australia : “pronti per uno dei weekend più forti della nostra stagione” : Maverick Vinales motivato e carico per il weekend di gara del Gp dell’Australia: le parole dello spagnolo della Yamaha alla vigilia dell’appuntamento di Phillip Island Tutto pronto a Phillip Island per un nuovo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp. Il Gp dell’Australia, secondo round del trittico asiatico, regalerà spettacolo puro, nonostante il titolo Mondiale sia già matematicamente nelle mani di Marc ...

MotoGP – La motivazione non manca mai - Valentino Rossi verso l’Australia : “mi piace venire qua” : Le sensazioni di Valentino Rossi alla viglia del Gp dell’Australia: le parole del Dottore a poche ore dall’inizio del weekend di gara di Phillip Island La MotoGp non si ferma: i piloti volano dal Giappone all’Australia per il secondo round del Trittico asiatico. Tre gare no-stop per i campioni delle due ruote che si apprestano ad affrontare il weekend di Phillip Island. AFP/LaPresse Reduce da un positivo quarto posto a ...

MotoGP - GP Australia 2018 : l'inossidabile Marquez : L' impermeabilità a critiche e polemiche è l'altra cifra di Marc Marquez . In questi anni il campione spagnolo ha superato con leggerezza anche i peggiori momenti di tensione. I fischi del pubblico, ...

MotoGP - Marquez : 'Bello arrivare in Australia con il titolo già vinto' : Lo spagnolo Marc Marquez, fresco campione del mondo, è già pronto per la prossima gara in Australia, dopo aver vinto il titolo mondiale piloti al Twin Ring di Motegi, a caccia di un record di 24 ...

MotoGP : Mike Jones sostituirà Bautista in Australia : PHILLIP ISLAND - Mike Jones sarà al via del Gp d'Australia in questo week end: guiderà la Ducati del team Angel Nieto al posto di Alvaro Bautista, chiamato dalla casa di Borgo Panigale a sostituire ...

MotoGP – Non è ancora finita! Marquez promette battaglia in Australia : “ci sono ancora due titoli da conquistare” : Marc Marquez non ha intenzione di adagiarsi sugli allori dopo la vittoria del suo settimo titolo Mondiale: le parole dello spagnolo alla vigilia del Gp dell’Australia Poco tempo per festeggiare il settimo titolo Mondiale, il quinto nella categoria regina, per Marc Marquez e il team Honda: lo spagnolo e tutto il suo staff sono già con la mente alla prossima gara, la seconda del Trittico Asiatico, in programma domenica in Australia, ...

MotoGP - GP Australia. Bagnaia e Bezzecchi pronti a sfatare il tabù : Su un circuito unico al mondo. «Nelle altre piste " ha commentato il Dottore al termine del GP del Giappone " questo è il nostro potenziale. Ma Phillip Island è una storia un po' diversa, perché è un ...

MotoGP - i precedenti di Valentino Rossi nel GP d’Australia. Record di vittorie per il Dottore con 8 successi complessivi a Phillip Island : Valentino Rossi si appresta a disputare il suo 23° Gran Premio d’Australia della carriera nel Motomondiale, il 19° nella classe regina. Il Dottore è reduce da due quarti posti raccolti in Thailandia ed in Giappone che hanno fornito delle indicazioni discordanti e non completamente incoraggianti per quanto riguarda la competitività della Yamaha. Il nativo di Tavullia è terzo nel Mondiale e proverà a conservare il suo piazzamento nelle ...

MotoGP - GP Australia 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana : Prosegue la trasferta dall’altra parte del mondo del Motomondiale e il circus è pronto ad affrontare il secondo appuntamento del trittico autunnale. Dopo la gara di Motegi in Giappone, infatti, i piloti sbarcano sul tracciato di Phillip Island, per il Gran Premio di Australia 2018 con la mente libera, dato che ormai Marc Marquez ha vinto il suo quinto titolo iridato, per cui senza pressioni, potremo assistere ad un grandissimo spettacolo ...

MotoGP – Scelto il sostituto di Lorenzo in Australia : ecco il pilota che correrà al posto di Jorge : Alvaro Bautista sostituirà Jorge Lorenzo nel prossimo round del Motomondiale, il pilota spagnolo è infortunato e non ci sarà neanche in Australia Jorge Lorenzo, a causa della caduta rimediata durante le Fp3 in Thailandia, ha dovuto rinunciare alla gara a Buriram ed anche a quella in Giappone. La frattura al polso sinistro, dopo il pazzesco high side sulla pista thailandese, non è migliorata a distanza di una settimana e il pilota spagnolo ...

MotoGP - Jorge Lorenzo salta il GP di Australia. Possibile rientro per la Malesia : Jorge Lorenzo salterà anche il GP di Australia 2018, terzultima tappa del Mondiale MotoGP in programma il prossimo fine settimana. Lo spagnolo è costretto a non gareggiare a Phillip Island a causa della frattura al radio del braccio sinistro che aveva rimediato due settimane fa cadendo in Thailandia. Il pilota della Ducati deve dunque rinunciare anche alla trasferta nella terra dei canguri dopo non essere sceso in pista nemmeno a Motegi per il ...

MotoGP - GP Australia 2018 : programma - orari e tv. Si corre fra una settimana a Phillip Island : Nel prossimo weekend si va in Australia per il terzultimo round del Motomondiale. Sul celebre tracciato Australiano siamo pronti a goderci un fine settimana molto emozionante che potrebbe offrire grandi duello: in MotoGP la Ducati vorrà far vedere di essere veloce e contrastare Marc Marquez; in Moto3 Marco Bezzecchi, dopo il successo di Motegi (Giappone), vuol bissare e balzare in vetta al campionato davanti a Jorge Martin e Francesco Bagnaia ...