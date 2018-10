MotoGp – Dovizioso e Miller si improvvisano tennisti | scambi e risate con Hewitt alla Rod

MotoGp - Mondiale 2019 : Andrea Dovizioso può credere nell’impresa. Super Ducati e possibile concorrenza interna tra Marquez e Lorenzo le chiavi per sognare : Il Mondiale di MotoGP 2018 è andato in archivio: Marc Marquez ha raggiunto il “settimo livello” imponendosi a Motegi (Giappone), chiudendo la partita al primo match point. Per il 25enne spagnolo mettere nel mirino i numeri fantascientifici di Giacomo Agostini non è una chimera. Marc ha dimostrato classe e costanza nel corso di questo campionato, vincendo con pieno merito, soprattutto ottenendo punti pesanti quando la sua Honda non è ...

MotoGp Motegi - Dovizioso : «Mai pensato di vincere titolo» : VERSO IL 2019 - 'Per la caduta ci sono rimasto male - ha detto ancora il pilota della Ducati a Sky Sport -. Non ero troppo forte in quella curva ma ho sbagliato a voler preparare l'uscita troppo ...

MotoGp – Dovizioso fissa il prossimo obiettivo e pregusta la nuova sfida con Marquez : “già non vedo l’ora” : Le prime impressioni di Dovizioso dopo la vittoria del settimo titolo mondiale di Marc Marquez: Andrea commenta la sua caduta a Motegi Al primo match point per vincere il settimo mondiale, Marc Marquez mette a segno il suo intento. In Giappone il pilota della Honda può festeggiare a soli 25 anni la sua ‘settima meraviglia’, dopo una gara caratterizzata da una battaglia con Dovizioso, che sul finire del Gran Premio è però finito ...

MotoGp Motegi - Marquez : «Ho colto l'occasione - mi dispiace per Dovizioso» : Motegi - 'Mi sento davvero bene, anche perché dopo Aragon iniziavo già ad assaporare il titolo e immaginavo potesse essere così. Ho colto l'occasione giusta, mi sono preparato al meglio sono riuscito ...

Classifica Mondiale MotoGp 2018 : Marc Marquez Campione con tre gare d’anticipo - +102 punti su Dovizioso : Marc Marquez si è matematicamente laureato Campione del Mondo MotoGP 2018. Lo spagnolo ha conquistato il suo quinto titolo iridato nella classe regina grazie al successo nel GP del Giappone e ora è irraggiungibile per tutti gli avversari visto che ha 102 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso e 111 su Valentino Rossi quando mancano solo tre gare al termine della stagione. Di seguito la Classifica del Mondiale MotoGP 2018. Classifica ...

MotoGp - Pagelle GP Giappone 2018 : Marc Marquez ottiene la laurea - Crutchlow - Rins e Rossi promossi - Dovizioso e Iannone sprecano - Vinales anonimo : E così, come ampiamente previsto, Marc Marquez si laurea campione del mondo anche in questo 2018. Lo spagnolo lo fa nel migliore dei modi, vincendo anche il Gran Premio dei Giappone, approfittando della caduta nel finale di Andrea Dovizioso, proprio quando stava partendo il corpo a corpo tanto atteso. La gara di Motegi ci regala il più giovane cinque-volte campione del mondo della classe regina, per cui non ci rimane che consegnare le Pagelle di ...

MotoGp Giappone : cade Dovizioso - Marquez campione del mondo : Sarà Andrea Dovizioso su Ducati a partire, stamattina alle 7, in Pole position nel Gran premio di MotoGp del Giappone. Notevole prestazione del Dovi su una pista che è della Honda. Al secondo posto ...

MotoGp – Dovizioso regola Marquez nel warm up del Gp del Giappone : piloti Yamaha nella top ten [TEMPI] : E’ sfida tra Dovizioso e Marquez anche nel warm up del Gp del Giappone: il ducatista ancora una volta davanti a tutti a Motegi E’ andato in scena nella notte italiana il warm up del Gp del Giappone: i piloti hanno girato in pista per mettere a punto gli ultimi dettagli, in particolar modo per quanto riguarda le gomme, in vista della gara che sta ormai per iniziare. Andrea Dovizioso ha chiuso ancora una volta davanti a tutti: il ...