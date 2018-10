Moscovici replica a Ciocca | pesta fogli? Si ride | ma rischio fascismo

Moscovici : in Italia governo euroscettico e xenofobo | Salvini replica : parla a vanvera : Nuova bordata da Bruxelles dopo le uscite di Salvini e Di Maio contro la Commissione Ue: "Gli Italia ni hanno optato per un governo decisamente euroscettico e xenofobo che, sulle questioni migratorie e di bilancio, sta cercando di sbarazzarsi degli obblighi europei"

