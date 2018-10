Moscovici e la scarpa di Ciocca | ' Si sorride e poi ci si risveglia con il fascismo'

Ciocca (Lega) : “Scarpa su fogli di Moscovici? Rigorosamente italiana. All’inizio mi ha scambiato per suo collaboratore” : “Moscovici? Mi ha scambiato inizialmente per un suo collaboratore, il che è grave perché vuol dire che non sa neanche chi lavora per lui e chi lavora con lui. Questi rispetto della fatica e del lavoro non ne hanno, cioè questa Europa calpesta realmente il lavoro del nostro Paese”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta” (Radio Cusano Campus) dall’europarlamentare della Lega, ...

Il leghista che si pulisce la scarpa sui fogli di Moscovici ci rappresenta? : L’unico euroimbecille, a dirla tutta, sembra proprio lui. Angelo Ciocca, 43 anni, nato a Pavia, professione agente immobiliare prima della politica in cui ha esordito nel 1996, dunque a 21 anni, e in cui ha militato ininterrottamente dal 2001 passando dall’assessorato del paesino in cui vive, San Genesio ed Uniti, al consiglio regionale, il più votato in Lombardia nel 2010 poi rieletto nel 2013, e infine subentrato allo scomparso Gianluca ...

Moscovici e la scarpa made in Italy : "Rischio fascismo" : "L'episodio della scarpa made in Italy è grottesco . All'inizio si sorride e si banalizza perché è ridicolo, poi ci si abitua ad una sorda violenza simbolica e un giorno ci si risveglia con il ...

Manovra - Moscovici a Ciocca : “Episodio della scarpa è grottesco - può tornare il fascismo” : La risposta del commissario agli Affari Economici Pierre Moscovici: "L'episodio della scarpa made in Italy è grottesco. In un primo momento si sorride e si banalizza perché è ridicolo, poi ci si abitua a una sorda violenza simbolica e un giorno ci si sveglia con il fascismo. Restiamo vigili! La democrazia è un tesoro fragile".Continua a leggere

