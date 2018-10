Morto il rapper Jon James McMurray | è caduto da un aereo mentre girava un video

Il rapper canadese Jon James è Morto cadendo da un aereo mentre girava il videoclip della sua ultima canzone : Un rapper canadese è morto tragicamente cadendo dall'ala di un aeroplano, mentre stava filmando il video per una nuova canzone. Come riporta il Daily Mail il rapper, il cui nome è Jon James McMurray, si era aggrappato all'ala dell'aeroplano indossando il paracadute, ma non avrebbe avuto tempo di aprirlo a causa di una turbolenza d'aria.L'aereo si sarebbe avvicinato troppo a terra, non dando il tempo al cantante di aprire il ...

È Morto il rapper americano Mac Miller - aveva 26 anni : Il rapper Mac Miller, pseudonimo di Malcolm James McCormick, è stato trovato morto nella sua casa di Los Angeles venerdì 7 settembre. aveva 26 anni. Miller era piuttosto famoso per la sua carriera musicale – il suo primo disco è The post È morto il rapper americano Mac Miller, aveva 26 anni appeared first on Il Post.

