Modus Games ha annunciato la collaborazione con Frozenbyte per la pubblicazione di Trine 4

eurogamer

: Modus Games si occuperà della pubblicazione di #Trine4 di Frozenbyte. - Eurogamer_it : Modus Games si occuperà della pubblicazione di #Trine4 di Frozenbyte. -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) L'importante produttore di videogiochi indieha oggilaconper ladi4, in uscita l'anno prossimo per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.La serie di azione fantasy ha venduto oltre 8 milioni di copie in tutto il mondo ed è stata costantemente encomiata fin dal suo primo capitolo:, rilasciato nel 2009. Nei tre anni successivi all'uscita dell'ultimo capitolo, i fan hanno espresso il desiderio di un nuovo capitolo di questa popolare serie, e nel 2019 i loro sogni diventeranno realtà."Siamo davvero entusiasti di intraprendere questo viaggio con" ha dichiarato Christina Seelye, amministratore delegato di. "4 sarà senza dubbio il gioco che i giocatori stanno aspettando."Read more…