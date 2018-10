Minniti e l' Agenda della sinistra

huffingtonpost

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Sebbene restino ancora dubbi sullo svolgimento del congresso del Partito Democratico, e dubbi riguardo il "come" e perfino il "se" la macchina si sia messa in moto. Si registrano dichiarazioni di candidature, e non mancano neanche le sollecitazioni alle "discese in campo". Tra queste mi ha colpito, perché mi tocca nel personale, quella di Marco, sollecitata pubblicamente da alcuni bravi sindaci del Pd.Stimo molto. È certamente tra i più capaci dirigenti emersi dalla stagione dalemiana degli anni '90. Mi sia consentita una piccola digressione: quando alcuni, politicamente vicini a Giorgio Napolitano, si trovarono spiazzati - prima dalla gradita elezione alla presidenzaCamera (1992-1994) e poi dallo scioglimentocomponente cosiddetta "migliorista" - sembrò loro (e, nel mio piccolo, a me che mi ero aggregato a quel gruppo) naturale ...