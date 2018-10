Milano | scuole | case | strade e trasporti | ecco i fondi per i quartieri

milano.corriere

: Un progetto che coinvolge scuole, politica e associazioni - Giorno_Milano : Un progetto che coinvolge scuole, politica e associazioni - NonUnodiMeno : RT @NonUnodiMeno: @ale_petraglia Cara Alessia vorrei poterti parlare della straordinaria esperienza delle Scuole Popolari a Milano come mi… - HubertBorucki : @LucianoSpallett - Mr, la invito a seguirmi. Tifoso sfegatato dell'Inter da quasi 40 anni, quando ho fatto le scuol… -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Un miliardo e 618 milioni di euro per i quarantadella città. Di cui 1 miliardo e 234 milioni già assegnati per progetti specifici. E altri 200 da assegnare in base alle richieste dei vari ...