Milano | dal 27 al 29 ottobre al Mico torna Golosaria

Milano - 15enne si getta sui binari del metrò : salvata dalla frenata del macchinista eroe : La ragazzina ha aspettato l'arrivo del treno alla stazione Pagano per lanciarsi. Il convoglio l'ha solo sfiorata, portata in ospedale in codice giallo

'Sommerso dalle cartelle esattoriali e senza una casa' : lo sfogo di Marco Milano 'Mandi Mandi' : ROMA - 'Sono stato sommerso da cartelle esattoriali. La mia fidanzata mi ha lasciato, è morto mio padre. A un certo punto ho preso una brutta decisione. Ero a casa. Mi ha salvato un amico. Mi hanno ...

Milano : mostra fotografica alla Casa della Memoria dal 22 ottobre : Milano, 20 ott. (AdnKronos) - Dal 22 al 28 ottobre sarà possibile visitare alla Casa della Memoria la mostra fotografica 'Istantanee di mediazione a Milano', iniziativa della Direzione Educazione -Area Servizi Scolastici ed Educativi realizzata da Armando Pezzarossa. I percorsi di mediazione che il

Milano - travolto da un'auto durante i lavori nel cantiere stradale : morto un operaio : L'uomo, 47 anni, stava iniziando a lavorare alla manutenzione di un ponte allo svincolo della A4 a Cormano

Milano. Biblioteca Accursio : dal 7 gennaio nuovi servizi al pubblico : Prosegue il piano di rinnovamento delle biblioteche rionali per offrire in totale sicurezza servizi sempre più in linea con una

LIVE Olimpia Milano-Real Madrid basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : 64-67 a 10' dal termine. Disastroso terzo quarto dei meneghini : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Real Madrid, sfida valevole per la seconda giornata della stagione regolare di Eurolega. Sfida di lusso al Forum ed un esame importante per la squadra di Simone Pianigiani, che contro i campioni in carica testerà le sue ambizioni da playoff. L’inizio di stagione di Milano finora è stato perfetto con la vittoria della Supercoppa e i successi in campionato e coppa (in casa del Buducnost), ...

Aria irrespirabile e puzza di fumo a Milano a tre giorni dall'incendio di un deposito in periferia : Dalla Stazione Centrale a piazza Duomo, si sente ancora forte l'odore di fumo in numerose zone di Milano. È la conseguenza dell'incendio scoppiato la sera del 14 ottobre nella ditta IPB di via Chiasserini tra Quarto Oggiaro e la Bovisasca.Dalla periferia nord, il vento ha portato verso sud - e quindi verso il centro della città - la puzza molto simile a quella della plastica bruciata sprigionata dalla colonna di fumo che si ...

Milano. Municipio 5 : marcia per la sicurezza stradale : Il Municipio 5 realizza la “marcia per la sicurezza stradale” giovedì 25 ottobre p.v. dalle ore 9:30, con partenza da

Milano. Due giorni dalla parte degli animali e contro i maltrattamenti : L’obiettivo è offrire risposte concrete e mirate ai milanesi che chiedono rispetto e protezione per il mondo animale. Così l’Amministrazione

Milano - dal Castello alle periferie : torna BookCity - 1.300 incontri con i libri : Settima edizione della manifestazione culturale: a inaugurarla Jonathan Coe, tutta la città coinvolta negli appuntamenti