Milano Concorso internazionale per masterplan di Farini e San Cristoforo

Disordine degli Architetti. A Milano il concorso di idee e progetti : Un concorso culturale dedicato all’architettura che si presenta come una divertente cover del film di Roland Emmerich “Independece Day”. “ArchIndependence

Milano aderisce al concorso Wiki loves monuments : Il Comune di Milano aderisce per il secondo anno consecutivo a Wiki loves monuments , il concorso fotografico internazionale che invita

Milano - Due scuole pugliesi vincono il Concorso Nazionale Federchimica Giovani per le scuole medie : ... coinvolti in totale 6.000 studenti, che, da soli o in gruppo, hanno espresso la propria visione della chimica, una scienza che purtroppo è ancora condizionata da stereotipi e fake news. Oggi, al ...