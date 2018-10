Milano Comune e Confcommercio firmano un protocollo d’intesa

FISCALITÀ LOCALE. COMUNE Milano E CONFCOMMERCIO Milano FIRMANO UN PROTOCOLLO D'INTESA : E allo stesso tempo intendono favorire il dinamismo economico in città attraverso opportune scelte di politica fiscale. "Il PROTOCOLLO D'INTESA istituzionalizza il ruolo già attivo di CONFCOMMERCIO ...

Diesel euro 4 - Milano : scontro tra Regione e Comune sullo stop di oggi alla circolazione : oggi il Comune di Milano [VIDEO] ha dato il via allo stop di circolazione per 30 mila veicoli privati Diesel euro 4, dalle ore otto e trenta del mattino fino alle diciotto e trenta del pomeriggio. Ma il divieto non si è fermato alle autovetture e ai veicoli: i negozi dovranno mantenere il proprio termostato sui 19 gradi, mentre è vietato l'uso di stufe a legna poco efficienti per le abitazioni. I blocchi sono stati effettuati per il troppo smog ...

Milano - il grattacielo del Comune in via Cenisio : per finanziare i cantieri va all'asta il «Pirellino» : Sarà il «Pirellino», ex sede dell'Urbanistica in via Pirelli 39, il primo sacrificato sull'altare del sogno del «federal building», il grattacielo che dovrebbe raggruppare gli assessorati del Comune. ...

Diesel euro 4 - blocco a Milano : oggi non si può circolare. Scontro tra Comune e Regione : Primi blocchi al traffico per il troppo smog. Mentre Comune e Regione dibattono sulle misure da applicare. Al via oggi Milano il divieto alla circolazione per 30 mila veicoli privati Diesel euro 4, ...

Milano : spazi di proprietà Comune a bando per finalità sociali (2) : (AdnKronos) - Ecco gli immobili che verranno messi a bando: una struttura di 113 metri quadrati distribuiti su due piani in via Carlo Amoretti 12. L’immobile sarà libero dal 2019 e ha bisogno di un intervento di adeguamento dell’impianto elettrico per una spesa di circa 5.000 euro. La concessione av

Milano : spazi di proprietà Comune a bando per finalità sociali : Milano, 21 ott. (AdnKronos) - Sono state approvate le linee di indirizzo per la concessione in uso a titolo oneroso di cinque immobili in carico alla Direzione Politiche sociali che verranno messi a bando nelle prossime settimane. All’avviso pubblico potranno rispondere i soggetti del Terzo Settore,

Milano - Castello - musei e palazzi. I gioielli del Comune in affitto : C'è chi, dopo aver celebrato il matrimonio a Palazzo Reale, ha chiesto di poter organizzare la cena nuziale in una delle sale dell'edificio. C'è invece chi pensava di poter soffiare sulle candeline ...

Milano. Oggi raccolta delle foglie nei parchi con un’azione in Comune : Torna Oggi, domenica 21 ottobre, per il secondo anno consecutivo, “un’azione in Comune”, l’iniziativa del Comune di Milano, in collaborazione

Milano : Comune - 6 mln euro per rinnovo e posa nuovi binari tram (2) : (AdnKronos) - "La sostituzione dei binari è fondamentale per la sicurezza dei passeggeri e la riduzione dell’inquinamento acustico - riprende Granelli -, ma più in generale questi interventi rientrano nel progetto di mobilità sostenibile e a minor impatto ambientale sulla quale questa amministrazion

Milano : Comune - 6 mln euro per rinnovo e posa nuovi binari tram : Milano, 20 ott. (AdnKronos) - Sei milioni di euro per rinnovare i binari del tram e il manto stradale. Lo stanziamento, deliberato dalla Giunta milanese, riguarda gli interventi di quest’anno per la sostituzione e la posa di nuovi impianti lungo alcune vie della tratta tranviaria milanese. Si tratta

Milano : al via domani raccolta foglie con 'un'azione in Comune' (2) : (AdnKronos) - A coordinare le operazioni di raccolta saranno, a turno, gli enti gestori dei centri di accoglienza milanesi: Fondazione progetto Arca, Cooperativa Farsi prossimo, City Angels, Remar onlus, Passepartout, Fondazione Albero della Vita. "Un’azione in Comune' - commenta l’assessore alle Po

Milano : al via domani raccolta foglie con 'un'azione in Comune' : Milano, 20 ott. (AdnKronos) - Torna domani, domenica 21 ottobre, per il secondo anno consecutivo, 'un'azione in Comune', l’iniziativa del Comune di Milano, in collaborazione con il terzo Settore, che vedrà centinaia di richiedenti asilo e rifugiati ospiti dei centri milanesi impegnati in azioni di p