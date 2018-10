Milano | all' università Bicocca due giornate dedicate all’infanzia 2

Milano : all'università Bicocca due giornate dedicate all’infanzia : Milano, 24 ott. (AdnKronos) - Incontri, eventi e laboratori didattici dedicati all'infanzia e al mondo dell'educazione. E' l'iniziativa organizzata dall'università Milano-Bicocca per presentare il polo sperimentale per l’infanzia 'Bambini Bicocca'. Si parte venerdì prossimo, 26 ottobre, con il conve

OnePlus 6T - disponibile all’acquisto in anteprima a Milano il 31 ottobre : Mancano ormai pochissimi giorni al lancio dell’attesissimo OnePlus 6T e l’azienda cinese ha annunciato ufficialmente attraverso i suoi canali social che sarà presente nelle città di tutto il mondo con dei Pop-up store per consentire leggi di più...

Vincenzo Grassi e la crisi del sentimento europeista alla Statale di Milano : alla lectio hanno partecipato in qualità di discussants Massimo Florio , professore di Scienza delle Finanze presso la Statale di Milano, , Alberto Martinelli , professore emerito di Scienza Politica ...

Gli Igloo di Mario Merz esposti all'Hangar Bicocca di Milano : In esposizione trenta semisfere realizzate con materiali di scarto di ogni genere, illuminate da luci al neon e provenienti da alcune delle istituzioni più importanti del mondo:il Museo Nacional ...

Giallo a sfondo storico ambientato tra Milano e Mandello del Lario : Un romanzo Giallo. E’ lo spazio torbido di Simone Cozzi a sfondo storico ambientato tra Milano e Mandello del Lario

Milano. La casa nel cassetto domenica 11 novembre allo Spazio Teatro 89 : È riservato ai baby-spettatori di età compresa tra i 18 e i 36 mesi il quarto appuntamento della rassegna “Teatro

Diesel euro 4 - Milano : scontro tra Regione e Comune sullo stop di oggi alla circolazione : oggi il Comune di Milano [VIDEO] ha dato il via allo stop di circolazione per 30 mila veicoli privati Diesel euro 4, dalle ore otto e trenta del mattino fino alle diciotto e trenta del pomeriggio. Ma il divieto non si è fermato alle autovetture e ai veicoli: i negozi dovranno mantenere il proprio termostato sui 19 gradi, mentre è vietato l'uso di stufe a legna poco efficienti per le abitazioni. I blocchi sono stati effettuati per il troppo smog ...

Alla Torneria di Milano ci sarà un pop-up store per OnePlus 6T - l’evento sarà su YouTube e Carl Pei parla di fotografia : Nel pop-up store meneghino sarà possibile avere un primo contatto con lo smartphone e nel caso portarne uno a casa L'articolo Alla Torneria di Milano ci sarà un pop-up store per OnePlus 6T, l’evento sarà su YouTube e Carl Pei parla di fotografia proviene da TuttoAndroid.

'Ndrangheta a Milano - colpo alla cosca Barbaro-Papalia : È di 14 persone arrestate il bilancio dell'operazione condotta dai carabinieri di Corsico, nelle province di Milano, Como e Reggio Calabria, nei confronti di un gruppo ritenuto responsabile, a vario ...

A Milano si giocherà alle 18.00 di domenica 11 novembre : ...ore 18.00 Eurosport Player Openjobmetis Varese Sidigas Avellino " domenica 11/11/2018 ore 18.30 Eurosport Player OriOra Pistoia Vanoli Basket Cremona " domenica 11/11/2018 ore 20.45 Rai Sport HD e ...

Olimpiadi : primo sopralluogo a Milano tecnici del Cio : Milano, 23 ott. (AdnKronos) - primo sopralluogo a Milano dei tecnici del Comitato Olimpico Internazionale (Cio) sugli impianti sportivi scelti come siti olimpici. "Quella di oggi -ha affermato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana- è la prima di una serie di visite previste dal Cio per

Olimpiadi Invernali 2026 : primo test per Milano-Cortina. Oggi il sopralluogo del Cio sui siti olimpici : Oggi ci sarà il primo test importante per la candidatura di Milano-Cortina alle Olimpiadi Invernali 2026. Inizia così la fase più calda del percorso verso la votazione, che si terrà a Losanna il 23 giugno del prossimo anno. Il primo passo di questo lungo cammino è quello del sopralluogo dei tecnici del Cio sugli impianti sportivi scelti come siti olimpici. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la visita inizierà da Milano, che metterà a ...

Un evento per seguire le finali dei modiali di League of Legends : appuntamento all'F-HUB di Scalo Milano : PG Esports e Predator portano le finali dei mondiali di League of Legends a Scalo Milano. Scopriamo tutti i dettagli nel comunicato ufficiale.Chi ha detto che per godersi appieno un evento esport sia necessario vederlo dal vivo? Dei 260mila appassionati italiani che seguono le competizioni videoludiche su base quotidiana, circa il 75% dichiara di preferire la visione da casa attraverso internet streaming. PG Esports, brand che gestisce tutti i ...