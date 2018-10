Milan | nel 2017 18 costi per la rosa come l’anno dello scudetto

Fondazione Milan nel segno di Kilpin : seguito l’iter per dedicargli una via a Milano : Fondazione Milan, i cui vertici sono stati rinnovati, sta monitorando l'iter per l'intitolazione di una via al fondatore del club. L'articolo Fondazione Milan nel segno di Kilpin: seguito l’iter per dedicargli una via a Milano è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - non solo Conte nel mirino per il dopo Gattuso : c’è un altro nome che aleggia su Ringhio : Gennaro Gattuso alle prese con una serie di gara che definiranno il proprio futuro al Milan, diversi colleghi aleggiano sulla sua panchina Il Milan sta vivendo un momento molto delicato, con il tecnico Gennaro Gattuso che adesso rischia il posto. Le prossime partite saranno decisive per definire il futuro della panchina, con la società che ha dato altro tempo al tecnico, 4 gare per cambiare rotta altrimenti sarà esonero. A tal proposito ...

Un Bidone è per Sempre : Gianluigi Lentini - flop nel Milan : Gianluigi Lentini il 30 giugno 1992 il calciatore firma per il Milan per la cifra – all’epoca considerata spropositata- di 18,5 miliardi di lire, scatenando la rivolta dei tifosi. La mattina seguente vengono raccolte firme fuori dal Filadelfia per chiedere le dimissioni di Borsano e poi, in serata, circa duemila ultras si ritrovano davanti alla sede della società in Corso Vittorio Emanuele II, sfondano due cancellate, sfasciano ...

Milano. La casa nel cassetto domenica 11 novembre allo Spazio Teatro 89 : È riservato ai baby-spettatori di età compresa tra i 18 e i 36 mesi il quarto appuntamento della rassegna “Teatro

L'Inter avrà una squadra nel calcio femminile : acquisito il titolo della Asd Inter Milano : L'Inter avrà una sua squadra nel calcio femminile. Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, la società nerazzurra ha infatti annunciato l'acquisizione del titolo sportivo appartenente in ...

Furti in casa e nelle aziende per finanziare lo spaccio : 10 arresti tra Milano e Varese : La banda colpiva soprattutto ditte tessili: con i soldi rubati acquistava la droga da rivendere. nelle perquisizioni trovate diverse armi

Gigio palla al piede nel Milan incompiuto : In due alla sbarra: Gattuso e Donnarumma, naturalmente. Per difendersi dalla valanga di critiche, censure, prese in giro dei social e non solo, che hanno scandito l'amaro ritorno al passato recente ...

Smog : Granelli - a Milano servono interventi strutturali : Milano, 22 ott. (AdnKronos) - "La regola regionale sull’attivazione dei blocchi emergenziali dice che si può verificare la situazione ed emettere provvedimenti solo il lunedì e il giovedì. Una norma anacronistica, che non abbiamo fatto noi, se pensiamo ai cambiamenti del clima. Ho chiesto a Regione

Brasile - il Milan si consola con Paquetá : gol e tunnel con il Flamengo. VIDEO : Il Milan ha perso il derby contro l'Inter all'ultimo respiro ma può consolarsi. Dal Brasile continua a brillare la stella di Lucas Paquetá , ancora protagonista con la maglia del suo Flamengo . I ...

Milano e Rimini le città nelle quali vengono denunciati più reati : Ma i reati sono in calo - CRimini complessivamente in calo del 2,3% ma è allarme per violenze sessuali, droga e incendi. Sono i risultati dell'Indice della Criminalità nelle Province italiane ...

Mark Knopfler in Italia nel 2019 per 7 concerti da Milano a Roma e Verona : biglietti in prevendita : Mark Knopfler in Italia nel 2019 per 7 concerti tra maggio e luglio. Con il lancio del nuovo disco di inediti dal titolo Down The Road Wherever, anticipato dal singolo Good On You Son, Mark Knopfler annuncia 7 live in Italia attesi dal 10 maggio prossimo. Il 10 maggio, l'artista sarà in concerto al Mediolanum Forum di Assago (Milano), unica data attesa in un palazzotto dello sport a maggio. La tournée Italiana riprenderò il 13 luglio con un ...

Milano - Palazzo Reale da record : entra nella classifica dei 100 musei più visitati del mondo : La più importante sede di mostre della città ha superato il milione di visitatori nel 2017. E aumenta il volume d'affari delle imprese culturali