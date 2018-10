Milan | Gattuso vacilla | c' è Donadoni

Donadoni al Milan : l’ex ct della Nazionale in pole per sostituire Gattuso : Sono ore calde in casa Milan, dopo il derby di domenica scorsa perso malamente. La dirigenza rossonera è rimasta delusa dalla prestazione offerta dal Diavolo e starebbe iniziando a pensare ad un cambio in panchina. Sia chiaro, al momento il posto di Gattuso non è a rischio, ma se il tecnico calabrese dovesse proseguire su questa falsariga, Leonardo e Maldini potrebbero prendere in seria considerazione l’ipotesi di sostituirlo. In questo ...

Milan-Gattuso : decisione presa! : Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', attualmente non si registrano contatti tra le parti e per il momento la linea è quella di concedere fiducia , a tempo, a Gattuso. Ma se alla fine la sua ...

Milan - non solo Conte nel mirino per il dopo Gattuso : c’è un altro nome che aleggia su Ringhio : Gennaro Gattuso alle prese con una serie di gara che definiranno il proprio futuro al Milan, diversi colleghi aleggiano sulla sua panchina Il Milan sta vivendo un momento molto delicato, con il tecnico Gennaro Gattuso che adesso rischia il posto. Le prossime partite saranno decisive per definire il futuro della panchina, con la società che ha dato altro tempo al tecnico, 4 gare per cambiare rotta altrimenti sarà esonero. A tal proposito ...

Milan - Gattuso sotto esame : Donadoni prima alternativa : Roberto Donadoni, 55 anni. Lapresse C'è fibrillazione in casa Milan. Gli strascichi di un derby deludente e di un inizio stagione troppo discontinuo si stanno facendo sentire dalle parti di Milanello. ...

Milan - Gattuso trema dopo il derby perso : perché è giusto che paghi solo lui : Il gol last-minute di Icardi ha sottratto al Milan un punto, ma non ha cambiato la morale del derby. L' ha riassunta Gattuso: 'Ai punti meritava l' Inter', ha dichiarato dopo la gara. Tradotto: la ...

Milan - tifosi e società : Gattuso è rimasto solo : La Curva contro tecnico e squadra, mentre Leo e Maldini cominciano a non essere più sicuri della scelta di Rino. Real Betis e Samp possono essere decisive

Il Milan si lecca le ferite dopo il derby - ma Gattuso non è in discussione : Il giorno dopo la sconfitta nel derby il Milan si lecca le ferite. Il gol vittoria al 92 firmato dal capitano dell'Inter Icardi rimette il tecnico Gennaro Gattuso in discussione, anche se per il ...

Milan - la decisione della società su mister Gattuso : i dettagli : Gennaro Gattuso nella bufera dopo una sconfitta nel derby davvero cocente, la dirigenza del Milan si è riunita per discutere della posizione del tecnico Gennaro Gattuso resta sulla panchina del Milan… per il momento. Il tecnico rossonero è finito nel mirino delle critiche dopo la sconfitta nel derby, di certo nessun Milanista dopo il calciomercato estivo pensava di essere nella parte destra della classifica in questo momento della ...

Inter-Milan 1-0 - Salvini duro con Gattuso : “Cambi incomprensibili” : Inter-Milan 1-0, Salvini DELUSO– Non è stato sicuramente il derby che i tifosi milanisti sognavano. Una gara che ha deluso le aspettative dei rossoneri, che ha messo in mostra tutti i limiti, tecnici e forse anche mentali, di una squadra che non è sembrata pronta al salto di qualità. Nessuna vera occasione da gol, se […] L'articolo Inter-Milan 1-0, Salvini duro con Gattuso: “Cambi incomprensibili” proviene da Serie A News Calcio - ...

Milan - Gattuso adesso rischia grosso : la dirigenza valuta alcuni nomi - atteggiamento da ‘provinciale’ nel derby [FOTO] : 1/7 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Caro Gattuso - ha ragione Salvini : il Milan non può giocare il derby da provinciale : Un derby si può perdere. Si può perdere anche al novantesimo e fa più male. Si può perdere al novantesimo per un’uscita a vuoto del proprio portiere: beffa nella beffa, capita. Ma non si può non giocare: è questo il peccato capitale di Gattuso, per cui il Milan è stato punito. “Il derby è stato perso dalla coppia Donnarumma-Gattuso. Quando non giochi per vincere, hai già perso“. Seduto in tribuna con tanto di maglia rossonera e look da ...

Salvini distrugge il Milan : “Donnarumma vada in Primavera - Gattuso da vaffa…” : Matteo Salvini ha distrutto il Milan e sopratutto il suo tecnico Gattuso reo di non aver azzeccato le sostituzioni ieri contro l’Inter “Sabato ho passato la giornata a Roma in Consiglio dei Ministri… Manovra economica, Equitalia, tasse… Week end finito alla grande. Mi spiace per mio figlio ma lo avevo avvisato: ‘Sereno tanto io ho cominciato a vedere il Milan in B, quindi tu sei già un gradino avanti’. Poteva finire 0-0 e sarebbe ...

Spalletti distrugge Gattuso : parole al vetriolo contro il tecnico del Milan : Spalletti ha vinto il confronto diretto con Gattuso su tutti i fronti, dapprima in campo e poi fuori dal punto di vista dialettico Spalletti massacra Gattuso! Il tecnico dell’Inter ha avuto la meglio in campo, ma anche fuori nella guerra dialettica tra Inter e Milan. Gattuso ha parlato troppo presto, dicendo nel pre partita che i rossoneri avevano una maggior qualità tecnica. Non si è fatta attendere la dura replica Spallettiana nel ...

Milan - Calhanoglu flop - Higuain dov'era? Gattuso : che delusione i big : Rino Gattuso ha evidenziato subito la cosa da salvare nella notte degli incubi, per non affossare ulteriormente il morale del Milan in un autunno denso di impegni. 'Stavolta abbiamo retto 92 minuti', ...