Milan Gattuso ' Derby brucia ancora | ma i giocatori non mi hanno tradito'

Milan - Gattuso : “Non mi sento a rischio - voci su esonero sono chiacchiere da bar” : “Faccio l’allenatore e sono consapevole che vengo giudicato per i risultati. Ma da quando alleno il Milan in A ho perso 6 partite: andate a vedere quante ne abbiamo fatte“. Gennaro Gattuso si lascia scivolare addosso le voci che lo vogliono a rischio esonero. “Fa parte del lavoro di questo mondo qua, io devo pensare a domani e a mettere la squadra migliore in campo”, commenta a Sky Sport, alla vigilia della ...

Milan - Gattuso torna sul derby : “Higuain nervoso - ma la colpa è della squadra al 70%” : A un giorno dal ritorno in campo per il match di Europa League contro il Betis, determinante per la qualificazione ai sedicesimi di finale, Rino Gattuso è tornato sul derby perso domenica sera e sulle difficoltà palesate da Higuain: “Non siamo stati bravi noi a fargli arrivare dei palloni. Penso che il 70% sia colpa della squadra, il 30% sua. Lui si è innervosito, noi non l’abbiamo messo in condizione di esprimersi al massimo. ...

Milan-Betis - Gattuso in conferenza : “Su di noi molta pressione” : MILAN– Un Gennaro Gattuso decisamente non sereno quello che è intervenuto nella conferenza stampa di viglia di Milan-Betis. La gara di Europa League di domani sera sarà di fondamentale importanza non tanto per la classifica (per quanto il mantenimento del primato nel girone è un aspetto da non sottovalutare), quanto per il futuro del mister […] L'articolo Milan-Betis, Gattuso in conferenza: “Su di noi molta pressione” ...

Milan-Betis Siviglia - Gattuso : 'Troppa pressione su di noi. Io a rischio? Chiacchiere da bar' : 15:15 24 ott Caldara è pronto per giocare dal primo minuto? "Mattia si sta allenando, sicuramente non ha i novanta minuti nelle gambe ma si sta impegnando tantissimo. Fino alla settimana scorsa aveva ...

Milan - Gattuso alza la voce : “ho perso solo sei partite - basta chiacchiere” : Gennaro Gattuso alza la voce dopo aver sentito tante chiacchiere in merito ai suoi possibili sostituti al Milan “Quando si perde un derby, specialmente all’ultimo minuto, rimane l’amarezza. Ma domani torniamo in campo contro una squadra forte, che palleggia molto bene. La sconfitta con l’Inter brucia, ma bisogna guardare avanti. Dobbiamo assumerci le nostre responsabilità dopo l’ultimo ko, ma dal punto di ...

Donadoni al Milan : l’ex ct della Nazionale in pole per sostituire Gattuso : Sono ore calde in casa Milan, dopo il derby di domenica scorsa perso malamente. La dirigenza rossonera è rimasta delusa dalla prestazione offerta dal Diavolo e starebbe iniziando a pensare ad un cambio in panchina. Sia chiaro, al momento il posto di Gattuso non è a rischio, ma se il tecnico calabrese dovesse proseguire su questa falsariga, Leonardo e Maldini potrebbero prendere in seria considerazione l’ipotesi di sostituirlo. In questo ...

