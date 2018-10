Milan | Branchini | “mai cenato con Donadoni e Leonardo”

calcioweb.eu

: ??? @MCriscitiello a #Sportitaliamercato: 'Il nuovo nome per la panchina del #Milan è Donadoni. Il derby non c'entra… - tvdellosport : ??? @MCriscitiello a #Sportitaliamercato: 'Il nuovo nome per la panchina del #Milan è Donadoni. Il derby non c'entra… - tvdellosport : ??? @MCriscitiello a #Sportitaliamercato: 'Branchini è il grande nemico di Gattuso. È da una cena tra l'agente di Mo… - EmanueleEC85 : RT @PBPcalcio: #Milan #Branchini smentisce. “Nessuna cena tra me, #Leonardo e #Donadoni”. E oggi alle 14,30 parla #Gattuso pre #MilanBetis -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) “Non ho maicone Leonardo”: afferma l’agente Giovanni, in merito alle voci su presunti contatti con la dirigenza delper un eventuale cambio sulla panchina rossonera. “Per un’estrema urgenza di correttezza – le parole diin una dichiarazione all’Ansa – smentisco decisamente di avere partecipato a cene o incontri con i signori Leonardo, responsabile dell’area tecnica del, Robertoe Riccardo Montolivo per trattare qualsiasi tipo di argomento. Non ho mai avuto il piacere di cenare col signor Leonardo e non vedo, del quale non sono agente, da oltre quattro mesi”. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo: “maicone ...