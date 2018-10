Milan | attento Gattuso | rischi il posto Sondaggio Donadoni

serieanews

: Attento Milan, Sarri vuole Romagnoli - milansette : Attento Milan, Sarri vuole Romagnoli - Fabio50659247 : Oggi non c’èi il Milan quindi #FcInter attento perché oggi almeno 4 goal li prendi #BarcaInter - Tuttomercato24C : Calciomercato, attento #Milan. Su #Ibrahimovic c'è anche il #RealMadrid -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018)– Il matrimonio tra il, sfiorato negli anni passati in almeno due occasioni, potrebbe concretizzarsi già in questa stagione. A patto, però, che si realizzi una precisa condizione: Gennarodovrà toppare le prossime uscite, a partire dalla gara di giovedì contro il Betis in Europa League. Una soluzione drastica, che al … L'articoloilproviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....