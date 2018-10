Migranti | la Libia non è un porto sicuro | ecco perché sono stati scarcerati i

Migranti - allarme diritti umani : "Uno su due riportato in Libia" : Nel 2018 la guardia costiera di Tripoli ha riportato nei centri di detenzione 14.500 persone, più di quelli approdati in Italia. Tunisia e Turchia le rotte alternative

Papa : carceri Migranti Libia? Come lager : ANSA, - ROMA, 17 OTT - "Sto pensando a un filmato che testimonia la situazione di alcune carceri del nord Africa costruite dai trafficanti di persone. Quando i governi rispediscono indietro chi era ...

Migranti - Moavero : "La Libia non è un porto sicuro" : Le parole del ministro degli Esteri italiano scatenano la sinistra. Fratoianni: "Bene, allora riapriamo i porti"

Migranti : guardia costiera Libia - salvati in 93 : ANSAmed, - IL CAIRO, 9 OTT - La guardia costiera libica ha annunciato di aver tratto in salvo domenica 93 Migranti che erano su "un'imbarcazione" in cattive condizioni 69 miglia al largo di Homs, ...

Ong - ‘Mare Jonio’ : “20-30 Migranti recuperati in mare sono stati riportati in Libia” : 'mare Jonio', la nave delle ong battente bandiera italiana è operativa. I volontari hanno segnalato l'ennesimo gommone in difficoltà carico di migranti: "Le persone che erano a bordo sono state tutte presumibilmente ricondotte forzatamente sulle coste libiche". Sull'imbarcazione è stata issata anche la bandiera di Palermo.Continua a leggere

Migranti - la denuncia di Mediterranea : gommone riportato in Libia : La missione di Ong e Onlus impegnata da qualche giorno nel Canale di Sicilia denuncia che un gruppo fra i 20 e i 40 profughi è stato rimandato indietro in violazione delle norme internazionali. "Saranno nuovamente imprigionati, ricattati e sottoposti a condizioni inumane"

Migranti : Mediterranea denuncia - gommone riportato in Libia : Un gommone in difficoltà a 78 miglia dalla Libia, con a bordo tra i 20 e i 40 Migranti è stato intercettato dai libici e riportato a terra. Lo rende noto la nave 'Mare Jonio' di Mediterranea, nel ...

Migranti - la soluzione alla crisi passa per la stabilizzazione della Libia : di Eugenio D’Auria* Fra i tanti cimeli kitsch lasciati in eredità da Gheddafi uno dei più emblematici era rappresentato da una carta geografica del continente africano che alla sommità, in corrispondenza della fascia degli Stati nord africani, si trasformava nel volto del Rais libico, all’epoca del suo sogno panafricano che lo portò ad accogliere i “fratelli africani” senza alcuna formalità. Le conseguenze di quella dissennata visione le hanno ...

Migranti - NAVE ITALIANA CON ONG IN MISSIONE IN LIBIA/ Nasce Mediterranea : Nichi Vendola fra i finanziatori : MIGRANTI, Mediterranea: il progetto delle ong italiane. “NAVE per monitorare e denunciare”. C'è anche l'ex governatore della regione Puglia, Vendola. Ecco in cosa consiste(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 16:16:00 GMT)

Salvini : da vicenda nave Diciotti zero Migranti dalla Libia : Roma, 3 ott., askanews, - 'dalla vicenda della nave Diciotti ad oggi, ed è passato ormai un mese e mezzo, gli arrivi dalla Libia sono stati quantificati in zero'. Così il ministro dell'Interno Matteo ...

“Vi prego - qui si muore” - Migranti lasciati a pane e acqua nei centri di detenzione in Libia : Costretti a bere acqua da una latrina. Come cibo solo due pezzi di pane al giorno. Botte, malattie e morte. E’ il calvario vissuto dai migranti nel centro di detenzione di Zawiya, a 50 chilometri da Tripoli. Due giovani nigeriani hanno filmato di nascosto le terribili condizioni nella struttura gestita da una milizia fedele al governo di al-Serraj. Grazie al video, i due migranti sono stati salvati e rimpatriati dalle Nazioni Unite.Continua a ...

Roma - apparsi manifesti del Pd - ma sono dei fake : 'Mandato noi Migranti in Libia' : 'Razzismo: diffidate dalle imitazioni. Salvini vorrebbe copiare il Partito Democratico ma i migranti nei campi di concentramento in Libia ce li abbiamo spediti noi!'. Questo il contenuto di alcuni ...

Migranti : Open Arms di nuovo verso Libia : ROMA, 29 SET - Il veliero Astral della ong spagnola Proactiva Open Arms è nuovamente diretto verso il Mediterraneo centrale, la rotta utilizzata dai Migranti in partenza dalla Libia. Lo rende noto la ...