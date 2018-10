Migranti | in Bosnia a centinaia scandiscono ' Open border'

Bosnia - cento Migranti bloccati in treno al confine con la Croazia : vogliono entrare nell’Ue. Tensione con le forze dell’ordine : Circa cento migranti sono bloccati a Bihac, città Bosniaca al confine con la Croazia, a bordo di un treno giunto nella notte da Sarajevo. Pur essendo in regola col biglietto, sono trattenuti dalla polizia, che non consente loro di entrare in territorio croato – e quindi nell’Unione europea – né di scendere dal treno, temendo un assembramento. Al valico di Maljevac, invece, altre duecento persone hanno bloccato la frontiera ...

Migranti - in Bosnia lungo la nuova rotta balcanica : ora l'emergenza è l'inverno : Dai radar dei media è scomparsa. Svanita nel nulla. Ma la rotta balcanica non si è mai chiusa. L'accordo raggiunto...

Mamre in Bosnia per aiutare i Migranti in difficoltà

I fantasmi di Bihac - Migranti intrappolati in Bosnia che l'Europa fa finta di non vedere : Sono quattromila e vengono da Asia, Nordafrica e Medio Oriente. Dal 2015 sono nel paese balcanico, dopo l’accordo della Turchia con l’Unione europea. Di notte tentano di varcare il confine con la Croazia ma tornano lividi, picchiati dai soldati di Zagabria e con i gps distrutti perché non possano più orientarsi