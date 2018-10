Migranti | Francia a Salvini | ' Mai rimandato minori in Italia'

Viminale : 'La Francia respinge illegalmente i Migranti minori al confine' : L'episodio sarebbe avvenuto il 18 ottobre, verifiche in corso a Claviere. Salvini conferma la presenza fissa di una pattuglia della polizia italiana al confine -

Migranti - Parlamento Ue contro Francia e Germania : "Basta restrizioni alle frontiere interne"" : ... che ha dato il primo ok a una modifica delle regole di Schengen volta a limitare il periodo di ripristino dei controlli alle frontiere, cosa che incide anche sull'economia, dati i ritardi nella ...

Viminale : la Francia respinge anche Migranti minorenni : La Francia ha cercato di restituire all'Italia anche dei minorenni: è successo il 18 ottobre, dopo le 22,30, ma le autorità italiane avevano bloccato la procedura. E' uno degli elementi emersi nel corso della visita di ieri degli esperti inviati dal nostro Paese a Claviere, dopo alcuni episodi di sconfinamento. A farlo sapere sono fonti del Viminale, ricordando che il ministro Matteo Salvini ha confermato la ...

Francia : maxi-sgombero campo Migranti di Grande-Synthe : Tra 1.800 e 2.000 le persone evacuate dalla polizia e caricate sui camion. Intanto il Viminale accusa: la Francia avrebbe cercato di restituire all'Italia anche dei minorenni - Le forze dell'ordine ...

Francia - sgombero campo 1.800 Migranti : 11.47 Milleottocento le persone che dovranno essere sgomberate dal campo di migranti di Grande-Synthe, nel nord della Francia. Si tratta per lo più di curdi iracheni, nelle intenzioni diretti nel Regno Unito per ricongiungersi alle famiglie. I migranti saranno ora trasferiti in strutture degli Hauts-de-France e in regioni vicine, in attesa che si decida caso per caso del loro destino.

Francia e Migranti - Bontempi : no deroghe : 16.28 "Sulla sovranità nazionale non si può transigere né derogare". Lo dice il prefetto Bontempi, direttore della Direzione centrale immigrazione e Polizia delle frontiere, a proposito degli sconfinamenti dei gendarmi francesi. "Gli episodi di sconfinamento sono stati presi sul serio. La procura di Torino sta indagando ed è una delle più idonee a far luce",dice Bontempi."Spetta al capo della Polizia e al ministro dell'Interno decidere le ...