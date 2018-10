MIGRANTI | CENTINAIA AL CONFINE UE IN CROAZIA | APRITE | APRITE Ultime notizie

MIGRANTI : in Bosnia a centinaia scandiscono 'Open border' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

MIGRANTI : Palazzotto (LeU) - Ue cancella diritti umani - centinaia di morti in Mediterraneo : Palermo, 16 ott. (Adnkronos) - "centinaia di persone continuano a morire perché i Governi europei hanno deciso di voltarsi dall’altra parte. Noi siamo una sfida a questi Governi che stanno cancellando i diritti umani, Governi per i quali le vite umane non contano più nulla e tutto si riduce a una qu

Libia - Onu : raggiunto accordo per il cessate il fuocoMedia : centinaia in fuga da un centro MIGRANTI : "Tutte le parti firmatarie si impegnano a trovare una soluzione politica, alla cessazione delle ostilità e alla creazione di un meccanismo che controlli il cessate il fuoco", si afferma nell'accordo. Approfittando del caos di queste ore, centinaia di migranti africani sarebbero fuggiti da un centro di detenzione

A Tripoli scatta la tregua - centinaia di MIGRANTI in fuga : Cresce infatti, nei palazzi della politica, il timore di un possibile incremento delle partenze dei barconi dei trafficanti, favoriti dall'instabilità sull'altra sponda del Mediterraneo. L'ultima ...

Libia - l'Onu : raggiunto l'accordo per il cessate il fuoco a Tripoli. Media : "centinaia di MIGRANTI in fuga" : ...

Libia - centinaia di MIGRANTI in fuga : 20.40 centinaia di migranti africani sarebbero fuggiti da un centro di detenzione nei pressi dell'aeroporto di Tripoli, approfittando del caos di queste ore. Ne dà notizia il sito della Reuters, citando fonti umanitarie secondo cui fino a 1.800 persone potrebbero aver abbandonato la struttura. Un video sui social mostra lunghe file di africani lasciare il centro che si trova vicino all'ex aeroporto internazionale. Fonti del governo libico, ...

Diciotti - in centinaia a manifestazione contro Salvini per lo sbarco dei MIGRANTI : Diverse centinaia di persone si sono radunate sul molo di Levante a Catania per prendere parte alla manifestazione antirazzista a sostegno dei 150 migranti che da cinque giorni sono a bordo della nave ...