Microplatiche trovate anche nell’intestino umano | lo studio pilota su persone provenienti

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Nei prossimi 60 secondi, nel mondo sarà acquistato un milione di bottiglie e due milioni di sacchetti di plastica. Ese la maggior parte di questi oggetti impiegherà più di 1.000 anni a degradarsi nell’ambiente, in parte si disperderanno molto prima in minuscoli frammenti, noti come microplastiche, ormai presenti negli oceani, nei pesci, nell’acqua di rubinetto e persino nel sale da cucina. Ora – riporta il New York Times – possiamo aggiungere un altro luogo alla lista dei posti dove queste sostanze si depositano: l’intestino. A dimostrarlo è un piccolo, attraverso cui i ricercatori hanno cercato microplastiche nei campioni di feci di ottoda Finlandia, Italia, Giappone, Paesi Bassi, Polonia, Russia, Regno Unito e Austria. Con loro sorpresa, ogni singolo campione è risultato positivo alla presenza di una varietà di ...