Microplastiche nel sale e ora nell’intestino umano | è allarme

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Non più solo nei cibi, lesono arrivate anche nell’intestino. A lanciare l’alcuni scienziati che hanno individuato l’esistenza di questi materiali dannosi per la salute anche nell’organismo. Sino ad oggi leerano stata ritrovate solamente negli alimenti, in particolare nei pesci, che a causa dell’inquinamento dei mari ingoiano i micro frammenti, e persino nel. La nuova ricerca però mette in luce una verità inquietante: la plastica ormai è arrivata anche nel nostro corpo. Lo studio è stato realizzato dall’Università di Vienna e dall’Agenzia per L’ambiente in Austria. Il team di scienziati ha monitorato volontari provenienti da vari Paesi, fra cui Finlandia, Olanda, Giappone, Russia, Polonia, Austria, Gran Bretagna e Italia. Le feci dei pazienti sono state analizzate in laboratorio con ...