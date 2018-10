' Michael Schumacher non è mai stato un grande campione' | l' iridato del ' 97 al vetriolo

Michael Schumacher/ Jean Todt : “La situazione è triste. Peccato non possa vedere Mick in pista...” : Michael Schumacher, Jean Todt: “La situazione è triste. Peccato non possa vedere Mick in pista...”. Le ultime notizie sull'ex pilota della Ferrari: parla l'ex capo squadra del Cavallino(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 15:42:00 GMT)

Mick e Michael Schumacher : freni Brembo - ma quante differenze! : Quando Michael Schumacher, a fine 2006, lasciò la Formula 1 con un bottino di 91 GP vinti, 68 pole e 7 titoli iridati, tutti ottenuti utilizzando i freni Brembo, molti si chiesero chi ne avrebbe raccolto l’eredità. Nessuno all’epoca poteva immaginare che il potenziale erede si annidasse in famiglia. D’altra parte il figlio Mick aveva […] L'articolo Mick e Michael Schumacher: freni Brembo, ma quante differenze! sembra essere il primo su ...

F1 - Villeneuve durissimo contro Michael Schumacher : il canadese getta ombre sulle vittorie del Kaiser : L’ex pilota canadese ha paragonato Hamilton a Schumacher, sottolineando come il britannico sia migliore di molto rispetto al tedesco Un commento durissimo, che getta ombre sul passato di Michael Schumacher e sulle sue vittorie. Il protagonista è Jacques Villeneuve, che con il Kaiser ha vissuto un duello entusiasmante nel 1997, quando il canadese vinse il titolo mondiale proprio a scapito del tedesco. LaPresse Intervenuto alla Reuters ...

Schumacher - la profezia di Minardi su Mick : perché il figlio di Michael vincerà in F1 come il padre : Il futuro di Mick Schumacher , pilota e figlio del mitico Michael, ha inciso a caratteri cubitali il successo in Formula 1. Ne è certo il maestro nobile dei motori, Giancarlo Minardi , uno che in vita ...

Schumacher Junior è campione nel nome del padre Michael : Su Mick si è concentrato tutto il mondo dei motori. Il suo entourage, Sabine Kehm e la mamma Corinna, campionessa europea di equitazione, lo vogliono per il momento mantenere indipendente. Non hanno ...

Mick Schumacher campione europeo F3 a 19 anni/ Il figlio di Michael ora può correre in Formula 1 ma... : Mick Schumacher campione di F3. Il figlio di Michael può vincere il titolo ad Hockeinheim: attesa per gara 2 alle ore 16:30 di oggi, bastano 25 punti di vantaggio sul rivale(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 22:50:00 GMT)

Michael Schumacher : la terribile rivelazione del manager sulle sue condizioni : In un'intervista ad una rivista tedesca, Weber ha detto di credere che il sette volte campione del mondo non si sarebbe, secondo lui, più ripreso. 'Dopo un lungo periodo di speranza ho messo fine a ...

MICK SCHUMACHER CAMPIONE F3/ Il figlio di Michael trionfa ad Hockeneim : 14 anni dopo l'ultimo titolo di Schumi : MICK SCHUMACHER CAMPIONE di F3. Il figlio di Michael può vincere il titolo ad Hockeinheim: attesa per gara 2 alle ore 16:30 di oggi, bastano 25 punti di vantaggio sul rivale(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 19:11:00 GMT)

F3 – Mick Schumacher è campione del mondo : altro che giovane talento - il figlio di Michael è un predestinato! : Mick Schumacher è campione del mondo della Formula 3, il figlio di Michael trionfa nel campionato automobilistico: è un predestinato! Mick Schumacher è campione del mondo di Formula 3. Nonostante ad inizio campionato tutte le premesse facessero pensare il contrario, per un piacevole segno del destino, unito all’indiscutibile talento di Mick, il figlio di Michael è riuscito a conquistare il titolo iridato. Chissà se il famoso papà del ...

Mick Schumacher come Michael : si laurea campione a 19 anni : Il talento del papà. Mick Schumacher è il nuovo campione europeo di Formula 3, il figlio di Michael è arrivato secondo in gara-2 allungando ulteriormente su Dani Ticktum, conquistato matematicamente il titolo. A 19 anni Mick si è dunque guadagnato la super licenza Fia, adesso previsto il passaggio GP3 o Formula 2, poi previsto il grande salto in Formula 1 con il sogno di guidare una Ferrari per provare a ripetere le imprese di Michael. In ...

Mick Schumacher campione di F3?/ Il figlio di Michael può vincere il titolo ad Hockeinheim : attesa per gara 2 : Mick Schumacher campione di F3. Il figlio di Michael può vincere il titolo ad Hockeinheim: attesa per gara 2 alle ore 16:30 di oggi, bastano 25 punti di vantaggio sul rivale(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 14:34:00 GMT)

Michael Schumacher e la decisione definitiva del figlio : 'Ormai - è solo questione di tempo...' : FUNWEEK.IT - A quasi 5 anni dall'incidente di Michael Schumacher, i fan del pilota continuano ad aspettare che arrivino presto buone notizie sulle sue condizioni di salute. Nell'attesa e...

Michael Schumacher - il figlio Mick Schumacher domina in F1 : come esulta sul podio - colpo al cuore Ferrari : Un colpo al cuore per tutti i tifosi di Michael Schumacher e della Ferrari . Il figlio del campione tedesco, il 19enne Mick Schumacher , domenica è balzato in testa alla classifica del Mondiale di ...

F1 - Sebastian Vettel : “Credo nel Mondiale - posso farcela! Vorrei Michael Schumacher per chiedergli consigli…” : Sebastian Vettel non si arrende nonostante la situazione di classifica sia davvero molto critica: il pilota della Ferrari è attardato di 40 punti da Lewis Hamilton e la corsa verso il Mondiale F1 è tutta in salita quando mancano sei gare al termine della stagione ma il tedesco continua a credere in una clamorosa rimonta e lancia già il grido di battaglia in vista dei prossimi appuntamenti. Dopo due Gran Premi molto difficili tra Monza e ...