Metropolitana Roma | il Campidoglio | 11 milioni per manutenzione e sicurezza | Un

Roma - crolla scala mobile nella Metropolitana : oltre 20 feriti : Un incidente spaventoso nella metropolitana della Capitale. Una scala mobile è crollata nella stazione metro Repubblica e una ventina di persone sono rimaste ferite. Alcune in gravi condizioni. Si tratta di quasi tutti tifosi del Cska Mosca arrivati a Roma per la partita di Champions League di stasera all'Olimpico [VIDEO]. Quasi tutti i feriti hanno riportato ferite alle gambe. Uno dei feriti è stato trasportato in codice rosso all'ospedale con ...

Cede scala mobile in Metropolitana a Roma - feriti tifosi del Cska Mosca : Questo il messaggio del club giallorosso su Twitter, al termine della partita vinta all'Olimpico per 3-0 sul Cska Mosca, in riferimento ai fatti di cronaca avvenuti nei pressi dello stadio , un ...

Metropolitana Roma - collassa scala mobile : decine di feriti : La Procura ha aperto un'inchiesta per cercare di ricostruire l'esatta dinamica del tragico incidente di ieri nella fermata della Metropolitana a Roma

Roma - crolla scala mobile nella Metropolitana : oltre 20 feriti : Un incidente spaventoso nella metropolitana della Capitale. Una scala mobile è crollata nella stazione metro Repubblica e una ventina di persone sono rimaste ferite. Alcune in gravi condizioni. Si tratta di quasi tutti tifosi del Cska Mosca arrivati a Roma per la partita di Champions League di stasera all'Olimpico. Quasi tutti i feriti hanno riportato ferite alle gambe. Uno dei feriti è stato trasportato in codice rosso all'ospedale con un piede ...

Roma : cede scala mobile in Metropolitana - 20 feriti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Cede una scala mobile : 17 feriti nella Metropolitana di Roma - due gravi : Una trasferta nella Capitale si è trasformata in un incubo per 17 tifosi del Cska di Mosca rimasti intrappolati tra gli ingranaggi di una scala mobile della fermata della metropolitana Repubblica. Le scale hanno ceduto all’improvviso sotto la pressione di circa 50 tifosi del Cska di Mosca che, arrivati a Roma per la partita di Champions League cont...

Incidente shock nella Metropolitana di Roma - cede la scala mobile : decine di tifosi feriti [LIVE] : La stazione Repubblica della metro di Roma è stata chiusa per degli incidenti che hanno coinvolto i tifosi del Cska di Mosca su una scala mobile. I treni della metro continuano a transitare senza fermarsi alla stazione. La scala mobile ha ceduto a causa probabilmente del comportamento irruente dei tifosi che ballavano e cantavano. E’ quanto avrebbero raccontato diversi testimoni alle forze di polizia e ai soccorritori che stanno ...

Cede una scala mobile : 20 feriti nella Metropolitana di Roma - uno è grave : Una scala mobile è crollata nella stazione Repubblica della metropolitana di Roma provocando il ferimento di almeno 20 persone. ...

È crollata una scala mobile nella Metropolitana di Roma : Alla fermata della metro Repubblica: sembra ci siano diversi feriti The post È crollata una scala mobile nella metropolitana di Roma appeared first on Il Post.

Cede una scala mobile : dieci feriti gravi nella Metropolitana di Roma : Una scala mobile è crollata nella stazione Repubblica della metropolitana di Roma provocando il ferimento in modo grave di almeno 10 persone. Secondo le prime informazioni l’incidente ha coinvolto anche un gruppo di tifosi del Cska di Mosca arrivati nella capitale per assistere alla partita di Champions League. Secondo alcuni testimoni a provo...