Metro Roma | crolla la scala mobile | più di 20 feriti | uno grave

Incidente Metro Roma - testimone russo : 'Ferito chi non è riuscito a scendere in tempo' : Uno dei tifosi russi coinvolti nell'Incidente nella stazione della metro Repubblica a Roma racconta quei tragici momenti: 'Eravamo circa 400, all'improvviso la scala mobile ha ceduto e chi non è ...

Cede scala mobile in Metro a Roma : in un documento del 2015 la richiesta - inascoltata - al Comune : Una frenata, poi il rullo di metallo ha preso a scivolare a velocità folle, trascinando i passeggeri nell'imbuto dei gradini incagliati alla base della scala, taglienti come lame. La sequenza è ...

Incidente Metro - Raggi : 'Esprimo la solidarietà della città di Roma ai feriti' : 'Siamo venuti qui per capire cosa sia successo. Da dichiarazioni di alcuni testimoni sembra che alcuni tifosi stessero saltando e ballando sulle scale, però adesso dobbiamo capire. So che Atac ha ...

Incidente Metro Roma - capo vigili del fuoco : 'Le cause? E' una cosa strana' : 'Dobbiamo approfondire le cause perché è una cosa strana. Dobbiamo guardare bene i filmati. C'è stato sicuramente un cedimento'. Così il capitano dei vigili del fuoco Giampietro Boscaino dopo il ...

Roma - crolla una scala mobile : i soccorritori alla Metro Repubblica : Ventiquattro tifosi del Cska Mosca sono rimasti feriti nel crollo della scala mobile della metropolitana di Roma , nella stazione Repubblica, sotto il peso dei supporter della squadra russa impegnata ...

Incidente shock a Roma - cede la scala mobile della Metro : il racconto dei presenti - si indaga sulle cause [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/23 vincenzo livieri/LaPresse ...

Roma - cede scala mobile della Metro. I primi interventi : “7 persone in codice rosso”. Testimone : “Visto ferito grave” : Una ventina di feriti, sette in codice rosso, quasi tutti tifosi del Cska di Mosca. È questo il bilancio al momento di quanto accaduto alla metropolitana Repubblica di Roma. “Un cedimento di cui dobbiamo capire le cause. L’effetto è stato il cedimento della scala mobile che in discesa ha creato lo scivolamento dei passeggeri. Lì sono stati feriti dalla scala che si era distorta, tipo lama”, dice Giampietro Boscaino, comandante ...

Cede scala mobile a Roma - Raggi alla Metro Repubblica : 'Siamo vicini ai feriti' : La sindaca di Roma Virginia Raggi ha Raggiunto in serata la stazione della metro Repubblica dove intorno alle 19 il cedimento di una scala mobile ha causato una ventina di feriti. 'Siamo venuti qua ...

Crollo Metro a Roma - la procura apre fascicolo per lesioni : La procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione al Crollo della scala mobile nella stazione metro Repubblica . I magistrati ipotizzano il reato di lesioni e sono in attesa delle ...