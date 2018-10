Meteo Protezione Civile | il bollettino per domani | tempo stabile su tutta l'Italia

Allerta Meteo - forte maltempo al Sud : nuovo pesantissimo avviso della protezione civile - è allarme in 7 Regioni [MAPPE e DETTAGLI] : Allerta Meteo – Il sistema depressionario presente sul Tirreno centro-meridionale continua a determinare una spiccata instabilità al centro-sud, con precipitazioni che nella prima parte della giornata di domani insisteranno su tutto il meridione, per poi concentrarsi con maggiore persistenza su Calabria e Sicilia. La ventilazione continuerà ad essere intensa dai quadranti settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Meteo Protezione Civile domani : allerta maltempo al Sud - le zone piu' colpite : Nella giornata di domani avremo lo spostamento della bassa pressione attualmente presente sul basso Tirreno verso lo Ionio, con conseguente maltempo sulle regioni meridionali. Precipitazioni...

Temporali - vento forte e brusco calo termico : allerta Meteo della Protezione Civile in Puglia : L'aria fredda e instabile proveniente dai Balcani continua ad avanzare e a spingersi progressivamente verso sud-est interessando le regioni adriatiche. Fra la sera di oggi e la giornata di domani...

Allerta Meteo - forte maltempo al Centro/Sud : avviso della protezione civile per Lunedì 22 Ottobre - criticità “arancione” in 4 Regioni e “gialla” in altre 4 [MAPPE e DETTAGLI] : Allerta Meteo – Il sistema depressionario in arrivo dal nord Europa, dopo aver superato le nostre Regioni nord-orientali tenderà, nel corso della prossima notte, a posizionarsi al Centro-sud, determinando condizioni di spiccata instabilità con precipitazioni diffuse, specie sul medio Adriatico e sulle Regioni meridionali, associate ad un generale rinforzo della ventilazione ed un sensibile calo delle temperature. Sulla base delle ...

Protezione Civile : domani intenso maltempo al centro-sud - ecco il bollettino Meteo dettagliato : La perturbazione proveniente dai Balcani che in queste ore sta apportando i primi fenomeni di instabilità sulle regioni adriatiche, nella giornata di domani arrecherà piogge e temporali diffusi al...

Meteo Protezione Civile : vortice freddo in arrivo - forte peggioramento al centro-sud : Nella giornata di domani averemo un nuovo peggioramento del tempo al centro-sud, per l'ingresso di un vortice depressionario proveniente dai Balcani sul bacino del Mediterraneo, che provocherà anche...

Meteo Protezione Civile : il bollettino per domani - generale stabilita' sull'Italia : Nella giornata di domani assisteremo ad un ulteriore miglioramento delle condizioni Meteo sull'Italia. Vediamo il bollettino Meteo della Protezione Civile: Previsioni Meteo Sabato 20 Ottobre...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per il maltempo al Sud : criticità gialla in Sardegna e Sicilia per Venerdì 19 Ottobre : Allerta Meteo – Un’area di bassa pressione, al momento sullo Stretto di Sicilia, si sposta progressivamente verso Est, apportando condizioni di spiccata instabilità sull’Isola, in particolare sui relativi settori meridionali ed orientali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della Protezione Civile : ancora maltempo al Sud - criticità arancione in Sardegna [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta meteo – La vasta circolazione depressionaria posizionata sul Mediterraneo centro-occidentale, continua a determinare condizioni di spiccata instabilità sulla Sardegna, in particolare sui settori orientali e meridionali, in estensione dalle prime ore di domani alle isole minori dello stretto di Sicilia e, successivamente, ai settori meridionali e ionici della stessa Sicilia, con associata intensificazione della ventilazione ...

Meteo Protezione Civile domani : tempo nel complesso stabile - ma locali piogge ancora presenti : Nella giornata di domani avremo tempo complessivamente stabile sull'Italia, salvo locale instabilità su Isole Maggiori, medio versante Adriatico ed estremo Nord-Ovest. Ecco il bollettino della...

Meteo Protezione Civile : il bollettino per domani - 17 Ottobre : La giornata di domani vedrà ancora condizioni di instabilità su buona parte d'Italia. Vediamo i dettagli nel bollettino della Protezione Civile. Previsioni Meteo Mercoledì 17 Ottobre...

Allerta Meteo e scuole chiuse - il capo della Protezione Civile contro i sindaci : “allarme arancione diventa un giorno di vacanza - non dovrebbe funzionare così” : Sembra così semplice, ma evidentemente non lo è abbastanza. Nemmeno per chi deve decidere per conto di un’intera città. Il sistema per comunicare l’Allerta Meteo fa discutere da sempre, ma le ultime vicende verificatesi nel sud Italia, e non solo, hanno acuito ancora di più la questione. In particolare la decisione dei primi cittadini di chiudere le scuole non sempre corrisponde ad un effettivo rischio per studenti, insegnanti e ...

Meteo Protezione Civile domani : diffusa instabilita' sull'Italia : La giornata di domani sarà caratterizzata da tempo instabile su molti settori della penisola, in particolar modo al Sud e sulle regioni tirreniche. Ecco il bollettino Meteo della Protezione...