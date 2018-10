Meteo | in Venosta la notte d’Ottobre più calda dal 1956

meteoweb.eu

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Giornate di caldo record in Nord Italia, con il foehn che sferza e temperature alte. Clima afoso anche in valgrazie al vento Caldo che soffia dalle montagne della cresta di confine. La scorsala minima a Silandro è stata di 15,8 °C, il valore più alto per unadi ottobre dall’inizio delle rilevazionirologiche nel, informa ilrologo provinciale Dieter Peterlin. Temperature estive di giorno anche a Bronzolo con 28 °C, Merano con 27 °C e Bolzano con 26 *C. Il vento si è fatto sentire con punte di 90 Km/h a valle e 145 in montagna. L'articolo: inlad’Ottobre piùdalWeb.