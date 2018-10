Mestiere morto | la fabbrica dei giornalisti è all’università

romadailynews

(Di mercoledì 24 ottobre 2018), ladei– Ai grillini la legge sulla stampa, quella in vigore, non piace per niente e vogliono riformarla. Associazioni di, per evitare le vendette che temono dai politici, mai contenti di chi non si allinea alle loro idee, hanno in fretta e furia presentato proposte di riforma per intercettare la nuova legge e dirigerla in una posizione da loro considerata accettabile. L’idea fantastica, e anche bislacca, è quella di ri-battezzare l’Ordine deiin Ordine del Giornalismo. Boh! Poi, forse per dare una mano agli istituti universitari pubblici e privati, hanno proposto di eliminare il praticantato all’interno dei giornali, che da tempo non assumono più, sostituendolo con corsi universitari di due anni dopo la laurea. Università private già lo offrono al modico prezzo di 20.000 euri (ventimila euri) pagabile ...