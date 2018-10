Messaggio Medjugorje 25 ottobre 2018 | grande attesa per le parole della madonna

Messaggio Madonna di Medjugorje/ 2 ottobre 2018 : “segno d’amore più piccolo vince il male più visibile” : Messaggio della Madonna di Medjugorje, oggi 2 ottobre 2018: l'invito alla conversione e l'apparizione a Mirjana Dragicevic Soldo. "La bellezza della vita come sacrificio"(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 16:07:00 GMT)

MADONNA DI MEDJUGORJE/ Messaggio del 2 ottobre 2018 : “preghiere con il cuore e non solo a parole” : Messaggio della MADONNA di MEDJUGORJE, oggi 2 ottobre 2018: l'invito alla conversione e l'apparizione a Mirjana Dragicevic Soldo. "La bellezza della vita come sacrificio"(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 10:06:00 GMT)

Messaggio Medjugorje 2 ottobre 2018 : a breve le parole riportate dalla veggente Mirjana : Anche quest'oggi a Medjugorje, migliaia di pellegrini attendono il Messaggio della madre celeste, che offrirà al mondo intero , le sue parole sono infatti tradotte in tutte le lingue del pianeta, ...

Madonna di Medjugorje/ Messaggio del 2 ottobre 2018 : “la bellezza della vita come sacrificio” : Messaggio della Madonna di Medjugorje, oggi 2 ottobre 2018: l'invito alla conversione e l'apparizione a Mirjana Dragicevic Soldo. "La bellezza della vita come sacrificio"(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 05:53:00 GMT)

MADONNA DI MEDJUGORJE/ Messaggio del 25 settembre 2018 : “Confidate in Dio e vivrete nella grazia e nella pace” : Messaggio della MADONNA di MEDJUGORJE, 25 settembre 2018: l'attesa per le parole della Madre di Dio e l'invito alla conversione. Vicka, "pregate per il Santo Padre"(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 20:49:00 GMT)

MADONNA DI MEDJUGORJE/ Il Messaggio : il Vaticano prepara piano di espansione (25 settembre 2018) : messaggio della MADONNA di MEDJUGORJE, 25 settembre 2018: l'attesa per le parole della Madre di Dio e l'invito alla conversione. Vicka, "pregate per il Santo Padre"(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 17:22:00 GMT)

Ultimo Messaggio Medjugorje del 25 Settembre 2018 alla veggente Marija : messaggio di oggi di Medjugorje, 25 Settembre 2018. Le parole della Beata Vergine alla veggente Marija Pavlovic per i fedeli di tutto il mondo

Messaggio Medjugorje 25 settembre 2018 : grande attesa per il messaggio della madre celeste : ... luogo di culto e di pellegrinaggio dal 24 giugno 1981 , quando avvenne la prima apparizione, , migliaia di pellegrini attendono il messaggio della madre celeste, che offrirà al mondo intero , le sue ...

Madonna di Medjugorje/ Messaggio 25 settembre 2018 : Vicka - “pregate per il Santo Padre” : Messaggio della Madonna di Medjugorje, 25 settembre 2018: l'attesa per le parole della Madre di Dio e l'invito alla conversione. Vicka, "pregate per il Santo Padre"(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 05:45:00 GMT)

MADONNA DI MEDJUGORJE/ Messaggio 2 settembre 2018 : “testimoniate con la vita la salvezza del mondo” : Messaggio della MADONNA di MEDJUGORJE, 2 settembre 2018: l'apparizione alla veggente Mirjana, l'invito alla conversione e la speranza di salvezza. "Preghiera diventi gioia per voi"(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 10:40:00 GMT)

Madonna di Medjugorje/ Messaggio 2 settembre 2018 : “solo Gesù può convertire disperazione in pace” : Messaggio della Madonna di Medjugorje, 2 settembre 2018: l'apparizione alla veggente Mirjana, l'invito alla conversione e la speranza di salvezza. "Preghiera diventi gioia per voi"(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 16:32:00 GMT)

Ultimo Messaggio Medjugorje di oggi 2 Settembre 2018 - veggente Mirjana : Il Messaggio sta per essere tradotto in modo ufficiale in tutte le lingue del mondo e sta per essere distrbuito attraverso la parrocchia di Medjugorje a tutto il mondo. Il testo del Messaggio lo ...

Madonna di Medjugorje/ Messaggio 2 settembre 2018 : “la preghiera diventi gioia per voi” : Messaggio della Madonna di Medjugorje, 2 settembre 2018: l'apparizione alla veggente Mirjana, l'invito alla conversione e la speranza di salvezza. "preghiera diventi gioia per voi"(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 05:18:00 GMT)

MADONNA DI MEDJUGORJE/ Messaggio 25 agosto 2018 : le conversioni dopo le apparizioni : Messaggio della MADONNA di MEDJUGORJE, 25 agosto 2018: le parole della Santa Madre di Dio tramite l'apparizione alla veggente Marja, la preghiera e la richiesta di conversione(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 17:00:00 GMT)