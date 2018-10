Messaggi per Android si aggiorna aggiungendo la condivisione dei contatti e le anteprime

Marcelo allontana la Juve : il Messaggio d'amore per il Real Madrid : Dopo il gol al Viktoria Plzen il brasiliano ha indicato lo stemma del Real ai tifosi: una promessa per il futuro

Emma Watson ha un importante Messaggio per sostenere i diritti transgender : E smaschera certi stereotipi , portati avanti da chi non vorrebbe un cambiamento della legge e insinua che alleggerire la capacità di cambiamento di genere aprirebbe il mondo delle donne agli uomini: ...

Messaggio MediaWorld per pacchetto in attesa : bufala o truffa? : Ecco arrivare anche la bufala del Messaggio MediaWorld per il pacchetto in attesa: un'esca appositamente proposta per invitare gli utenti al click, allo scopo di carpire i loro dati personali, e, nel peggiore dei casi, assicurarsi le informazioni relative alle rispettive carte di credito, così da prosciugare il conto nel giro di pochi secondi. Più che dinanzi ad una bufala, siamo al cospetto di una vera e propria truffa, come quella che vi ...

La tv litiga per il primato sul caso Lodi. Quando il Messaggio conta più del calendario : La tv litiga per rivendicare il primato sul caso Lodi. In questi ultimi giorni più che il tema in sé, ad emergere è piuttosto la corsa ad intestarsi la medaglia per l’arrivo prima degli altri sulla notizia.Ad innescare la polemica è stata Striscia venerdì scorso, con un servizio ironico – ma manco troppo – contro Enrico Mentana e Corrado Formigli, che riconoscevano a Piazzapulita il merito di aver smosso le acque sulla vicenda delle mense ...

Il Messaggio di Di Maio a Fazio : "Lucano ha violato le regole. Mi preoccupa che sia modello per altri sindaci" : "Su Riace, fermo restando che bisogna aiutare le persone e sono contento che non ci sia alcuna deportazione, ricordo che c'è un inchiesta e che sono state violate molte leggi. A chi dice che è un modello, vuol dire che gli altri sindaci sono fessi". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, a "Mezz'ora in più", su Rai 3, commentando la partecipazione del sindaco Mimmo Lucano a "Che tempo che fa"."Fazio porta avanti la sua ...

Giorgetti lancia un Messaggio alla vigilia della riapertura dei mercati : "Non è che possiamo cambiare solo perchè Moody's ha fatto quella valutazione. La manovra è impostata. Adesso vedremo nei documenti che verranno presentati in Parlamento come è strutturata nei dettagli. Il 2,4% è un tetto massimo per tutte le misure in essa contenute, ma non è detto che questo accada perché potrebbero esserci delle difficoltà anche operative". Lo dice, in una intervista al ...

Mondiali Volley 2018 – L’Italia è d’argento : da Mancini alla Boldrini - tutti i Messaggi social per le azzurre [GALLERY] : L’Italia ha terminato il suo percorso ai Mondiali di Volley 2018 con un argento, le azzurre ricevono i complimenti di tanti personaggi della politica e dello spettacolo Dopo cinque intensissimi set la Serbia ha battuto l’Italia nella finale dei Mondiali di Volley 2018. Al tie break (conclusosi sul punteggio di 12-15), le azzurre si sono arrese alla forza della Nazionale Nikola Grbic, capace dopo il titolo europeo, di laurearsi ...

Google Duo potrebbe presto permettere l’invio di video Messaggi a più destinatari : Il team di Google Duo ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento dell'applicazione Android, portandola così alla versione 42. Ecco le novità L'articolo Google Duo potrebbe presto permettere l’invio di video messaggi a più destinatari proviene da TuttoAndroid.

Simona Ventura - su Instagram il Messaggio commovente per i suoi amori : Simona Ventura su Instagram dedica un messaggio commovente ai grandi amori della sua vita. Super Simo sta vivendo un periodo d’oro grazie non solo al grande successo di Temptation Island Vip, ma anche la nuova serenità familiare. L’aggressione ai danni del primogenito Niccolò è stato uno spartiacque nell’esistenza della conduttrice, che da quel momento ha deciso di riavvicinarsi all’ex marito Stefano Bettarini e ...

Eros Ramazzotti torna con il singolo “Vita ce n’è” per dare un Messaggio di positività e speranza : L’attesa è finita e a tre anni dall’ultimo progetto discografico, il 19 ottobre Eros Ramazzotti torna con il singolo Vita ce n’è, la title track che anticipa il nuovo disco in uscita in tutto il mondo per Polydor Records il 23 novembre prossimo. Vita ce n’è è un brano forte, potente, scritto da Ramazzotti con Matteo Buzzanca e Domenico Calabró per dare un messaggio di positività e speranza. Il brano apre le sonorità del nuovo disco: 14 canzoni ...

Asia Argento - Messaggio per il sostituto a X Factor Lodo Guenzi : «In bocca al lupo biondino» : Andranno in onda stasera gli 'home visit' di X Factor , l'ultima puntata registrata in cui appare Asia Argento nelle vesti di giudice. L'attrice, nonostante l'esclusione dal programma per le note ...

Francesca Fioretti torna su Instagram dopo 7 mesi : lo struggente Messaggio per Astori : Francesca Fioretti torna su Instagram e dedica un messaggio struggente a Davide Astori, il compagno scomparso tragicamente. Sono passati 7 mesi da quel drammatico 4 marzo, quando la vita dell’ex gieffina è cambiata per sempre. Il destino le ha strappato via, a soli 31 anni l’uomo che amava e il padre di sua figlia, la piccola Vittoria. dopo la scomparsa del calciatore della Fiorentina, Francesca Fioretti è rimasta in silenzio, ...