Mercato NBA – Anthony Davis spaventa i Pelicans | il rinnovo non è poi così sicuro

NBA – Il retroscena di Mercato firmato Kyrie Irving : “io ai New York Knicks? Ammetto che…” : Il retroscena di mercato firmato Kyrie Irving: il playmaker dei Boston Celtics ha affermato di aver pensato di trasferirsi ai New York Knicks la prossima stagione Nelle scorse settimane, Kyrie Irving ha fatto impazzire i tifosi dei Celtics, dichiarando il suo intento di rinnovare con la franchigia di Boston alla scadenza del suo contratto. Niente free agency e rischio di perdere un talento cristallino come l’ex Cavaliers dunque. ...

Nba - come funziona il ricco Mercato del basket made in Usa : Danilo Gallinari dei Los Angeles Clippers Tetto salariale, free agency, scambi regolamentati e draft. Su questi quattro cardini si poggia il sistema del mercato Nba. La stagione del grande basket statunitense è appena iniziata con le prime partite di regular season. Un mondo completamente diverso rispetto a quello a cui siamo abituati in Europa, dove ogni cartellino di un giocatore può essere acquistato dietro un pagamento in denaro. Merito del ...

Mercato NBA - Myles Turner e Larry Nance Jr. estendono il contratto con Indiana e Cleveland : La vigilia della stagione è tradizionalmente l'ultimo momento possibile per trovare degli accordi sulle estensioni di contratto, in particolare quelle dei giocatori in uscita dal contratto da rookie. ...

Mercato NBA – Perchè Kristaps Porzingis non ha firmato il rinnovo con i Knicks? Ecco i motivi della scelta : Kristaps Porzingis non firma il rinnovo con i New York Knicks: Ecco il motivo della scelta fatta dal lungo lettone Scaduto il termine ultimo per il rinnovo di contratto, fissato per il 15 ottobre, Kristaps Porzingis ha deciso di prolungare il suo contratto con i New York Knicks. Una decisione presa di comune accordo con la franchigia, dunque i fan newyorkersi possono stare tranquilli. Alla base della scelta c’è la volontà di non ...

Mercato NBA – Jamal Crawford è un nuovo giocatore dei Phoenix Suns : cifre e dettagli del contratto : Jamal Crawford firma con i Phoenix Suns: il veterano ex Timberwolves si accorda per un annuale al minimo salariale da 2.4 milioni di dollari Jamal Crawford inizia un nuovo capitolo della sua carriera. Nelle ultime ore è arrivata la firma, posta nero su bianco sul contratto propostogli dai Phoenix Suns. Jamal Crawford, che può vantare 18 stagioni passate in NBA, ha firmato al minimo salariale per i veterani, 2.4 milioni. Rifiutata dunque ...

Mercato NBA - super rinnovo per Turner con i Pacers : Myles Turner ha firmato un rinnovo contrattuale per le prossime quattro stagioni con gli Indiana Pacers NBA, Myles Turner ha rinnovato il proprio sodalizio con gli Indiana Pacers. Un’offerta super quella della franchigia dell’Indiana, che il centrone non ha potuto certo rifiutare. Turner ha infatti firmato un contratto per i prossimi 4 anni alla modica cifra di 20 milioni di dollari annui, per un totale di 80 milioni di ...

Mercato NBA - trade tra Clippers e Pelicans : i dettagli dello scambio : New Orleans Pelicans e Los Angeles Clippers stanno per ufficializzare una trade in vista dell’inizio della stagione NBA che domani notte prenderà il via La stagione NBA inizierà domani notte, ma come noto, il Mercato non è affatto chiuso. Pullulano le notizie negli USA, con Butler a monopolizzare le chiacchiere in merito a possibili scambi. Una trade intanto è andata in porto tra New Orleans Pelicans e Los Angeles Clippers. La franchigia ...

Mercato NBA – Tyler Ulis tagliato dagli Warriors : arriva la firma con i Chicago Bulls : Tyler Ulis tagliato dai Golden State Warriors nella giornata di sabato, ha trovato un accordo con i Chicago Bulls per un two-way contract Dopo essere stato tagliato a fine stagione dai Phoenix Suns, Tyler Ulis aveva firmato con i Golden State Warriors per un contratto Exhibit-10 nel corso della preseason. Nella giornata di sabato i Warriors hanno deciso di tagliare il playmaker, ritrovatosi nuovamente alla ricerca di una nuova squadra. ...

Mercato NBA – Terry Rozier verso la free agency : nessun accordo di rinnovo con i Celtics : Terry Rozier non rinnoverà il suo contratto con i Boston Celtics entro la scadenza del 15 ottobre: il cestista vorrebbe un rinnovo a cifre molto più alte di quelle offerte dalla franchigia Terry Rozier e i Boston Celtics non sono riusciti a trovare un accordo per il rinnovo di contratto e, con grande probabilità, non lo troveranno entro il 15 ottobre, termine ultimo per il rinnovo. Il playmaker che ha sostituito degnamente Kyrie Irving ...

Mercato NBA – Miami Heat - rinnovo di contratto per Justise Winslow : cifre e dettagli : I Miami Heat e Justise Winslow trovano l’accordo per il rinnovo di contratto: il giocatore resterà in Florida ancora per altri 3 anni Dopo aver provato, apparentemente senza successo, ad imbastire una trattativa per portare a Miami Jimmy Butler, gli Heat hanno deciso di dedicarsi agli affari relativi alla propria franchigia. Primo obiettivo: il rinnovo di Justise Winslow. Prolungamento di contratto che è arrivato, come riportato da ...

Mercato NBA – Miami Heat - rainnovo di contratto per Justise Winslow : cifre e dettagli : I Miami Heat e Justise Winslow trovano l’accordo per il rinnovo di contratto: il giocatore resterà in Florida ancora per altri 3 anni Dopo aver provato, apparentemente senza successo, ad imbastire una trattativa per portare a Miami Jimmy Butler, gli Heat hanno deciso di dedicarsi agli affari relativi alla propria franchigia. Primo obiettivo: il rinnovo di Justise Winslow. Prolungamento di contratto che è arrivato, come riportato da ...

Mercato NBA - Jamal Crawford verso una nuova esperienza : tutti i dettagli : Jamal Crawford in trattativa con i Suns per tornare in campo dopo una lunga estate da free agent molto appetito Jamal Crawford, vera trottola nella NBA, sta per accasarsi in una nuova franchigia. Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dagli USA infatti, la guardia free agent avrebbe avuto un colloquio con i Phoenix Suns, una franchigia in rampa di lancio dopo aver scelto alla numero 1 dello scorso draft. Jamal Crawford potrebbe ...

Mercato NBA – Draymond Green ammette : “rinnovo? Sarò l’ultimo a decidere - voglio restare ma…” : Draymond Green fa luce sulla questione rinnovo: il suo contratto scadrà fra due anni, ma prima gli Warriors dovranno sistemare le questioni economiche legate a Thompson e Kevin Durant Questa potrebbe essere l’ultima stagione in cui i fan NBA vedranno il core dei Golden State Warriors ancora insieme. A fine stagione infatti scadranno i contratti di Thompson e Durant (oltre quello di Cousins), cestisti vitali per il gioco di coach ...

Mercato NBA - Minnesota Timberwolves : le 5 trade possibili per Jimmy Butler : Minnesota Timberwolves e Jimmy Butler pronti al divorzio, non resta che scegliere quale offerta accogliere per lasciarsi definitivamente Minnesota Timberwolves alle prese con la tanto agognata cessione di Jimmy Butler. Il rapporto tra le parti è ormai ai minimi termini dopo le recenti esternazioni della guardia ed ora si lavora solo per capire quale sia la miglior soluzione per entrambi. Sports Illustrated ha delineato una serie di ...